Lüleburgaz\'da Fırtına Ağaç Devirip Araç Hasarına Neden Oldu

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde fırtına nedeniyle devrilen ağaç, bir otomobilde hasar oluşturdu.
İlçede sabah başlayan fırtına, öğle saatlerinden sonra şiddetini artırdı.
Fırtına nedeniyle Kocasinan Mahallesi'nde bir ağaç, park halindeki otomobilin üzerine devrildi. Araçta hasar oluştu.
Devrilen ağaç nedeniyle yol bir süre trafiğe kapandı. Ağaç, Lüleburgaz Belediyesi ekiplerince yoldan kaldırıldı.
Fırtınanın gece saatlerine kadar devam etmesi bekleniyor.
