Lüleburgaz\'da Hatim Programı Düzenlendi

Lüleburgaz'da yaz Kur'an kursunu tamamlayan 33 öğrenci için hatim programı gerçekleştirildi.

Gündoğu Mahallesi'ndeki Gündoğu Camisi'nde düzenlenen programa Lüleburgaz Kaymakamı Ayhan Işık, çocuklar ve aileleri katıldı.

Programda hatim eden 33 öğrenciyi tebrik eden Kaymakam Işık, öğrencilere hediyelerini verdi.

Mehteran takımının gösteri sunduğu programda Kaymakam Işık, mahalle sakinleriyle de bir süre sohbet etti.

Rahmi Oskay Kupası futbol turnuvası tamamlandı

Lüleburgaz ilçesine bağlı Evrensekiz beldesinde düzenlenen Rahmi Oskay Kupası futbol turnuvası sona erdi.

Evrensekiz Evrenspor Kulübünce gerçekleştirilen ve yaklaşık bir ay süren turnuvada Çorlu Arena Travel takımı şampiyon oldu. Turnuvayı Özerspor ikinci, Taşdelen Optik ise üçüncü sırada tamamladı.

Evrensekiz stadında düzenlenen törende, şampiyon takıma kupa, diğer dereceye giren takımlara ise madalyaları verildi.

Evrensekiz Evrenspor Kulüp Başkanı Reşit Tontuş, törende yaptığı konuşmada, turnuvanın düzenlenmesinde emeği geçen komite üyelerine, sponsorlara ve sporseverlere teşekkür etti.