Lüleburgaz'da kaçak avcılık yapan 2 kişi hakkında adli işlem başlatıldı - Son Dakika
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Lüleburgaz'da kaçak avcılık yapan 2 kişi hakkında adli işlem başlatıldı

Lüleburgaz Tarım ve Orman Müdürlüğü ile İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Tatarköy Göleti'nde kaçak avcılık yapıldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı. Ekipler, 2 kişiyi balık avlarken suçüstü yakaladı. Şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı.

07.04.2024 17:37  Güncelleme: 17:38
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Lüleburgaz'da kaçak avcılık yapan 2 kişi hakkında adli işlem başlatıldı.

Lüleburgaz Tarım ve Orman Müdürlüğü ile İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Tatarköy Göleti'nde kaçak avcılık yapıldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Ekipler, 2 kişiyi balık avlarken suçüstü yakaladı.

Şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı.

Kaynak: AA

Lüleburgaz, Hayvan Hakları, Çevre, Doğa, Suç, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Lüleburgaz'da kaçak avcılık yapan 2 kişi hakkında adli işlem başlatıldı - Son Dakika

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