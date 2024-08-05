Lüleburgaz'da Kaybolan 20 Küçükbaş Hayvan Jandarma Tarafından Bulundu

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Lüleburgaz ilçesinde kaybolan 20 küçükbaş hayvan jandarma ekiplerince bulundu.

Alınan bilgiye göre, Turgutbey köyünde bir besici, koyunlarının kaybolduğunu fark ederek durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

Olay yerine sevk edilen jandarma ekipleri bölgede dron destekli arama çalışması başlattı.

Kayıp küçükbaş hayvanlar, Karaağaç Köyü yakınlarında bulundu.

Ekipler, küçükbaş hayvanları sahibine teslim etti.