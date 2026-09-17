Lüleburgaz'da kirletilen bank 7 gün kullanıma kapatıldı, belediye farkındalık istedi - Son Dakika
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Lüleburgaz'da kirletilen bank 7 gün kullanıma kapatıldı, belediye farkındalık istedi

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Lüleburgaz\'da kirletilen bank 7 gün kullanıma kapatıldı, belediye farkındalık istedi
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Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesindeki Nedim Menekşe Parkı'nda çevresi kirletilen bir bank, belediye ekiplerince şeritle kapatılarak 7 gün süreyle kullanıma kapatıldı. Belediye, uygulamayla ceza kesmeyi değil çevre temizliği konusunda toplumsal farkındalığı artırmayı amaçladığını açıkladı.

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde belediye ekipleri, çevresi kirletilen bir bankı çevre temizliğine dikkati çekmek amacıyla etrafına şerit çekerek 7 gün süreyle kullanıma kapattı.

Nedim Menekşe Parkı'nda kimliği belirsiz kişi veya kişilerce kirletilen bankın çevresi, Lüleburgaz Belediyesi ekiplerince şerit çekilerek kapatıldı.

Bankın yanına yerleştirilen uyarı tabelasıyla vatandaşlara ortak kullanım alanlarına saygı gösterilmesi ve çevre temizliği konusunda duyarlı olunması çağrısı yapıldı.

Tabelada, "Bu alan, yaşadığı çevreyi temiz tutmayı bilmeyen kişi veya kişilerce bu hale getirilmiştir. Bu nedenle alan 7 gün boyunca kullanıma kapatılmıştır. Temiz bir çevre için herkesi duyarlı olmaya davet ediyor, anlayışınız için teşekkür ediyoruz." ifadelerine yer verildi.

Lüleburgaz Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, uygulamanın amacının yaptırım uygulamak ya da ceza kesmek değil, çevre temizliği konusunda toplumsal farkındalığı artırmak olduğu belirtildi.

Belediye ekiplerinin her sabah parkların temizliği için çalışma yürüttüğü aktarılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Çalışma arkadaşlarımızla parkları temizlemeye gittiğimizde maalesef bu ve benzeri alanları çok kötü halde buluyoruz. Lüleburgaz Belediyesi olarak kirletilen bu tür alanların kullanımını 7 gün süreyle kapatma kararı aldık.

Buradaki temel amacımız, oluşan kirliliği vatandaşlarımızın bizzat görmelerini, durup düşünmelerini ve kendi vicdanlarını sorgulamalarını sağlamaktır."

Kaynak: AA
LüleburgazKırklareliBelediyeGüncelÇevreSon Dakika

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