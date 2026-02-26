Lüleburgaz'da "Mahallede Ramazan Eğlenceleri" Başladı

(KIRKLARELİ) - Lüleburgaz Belediyesi'nin "Mahallede Ramazan Eğlenceleri" başladı. İftar sonrası Zübeyde Hanım Parkı'nı dolduran vatandaşlar, Karagöz-Hacivat, Aşık ile Maşuk, palyaçolar ve ateş gösterileri ile eğlenceye ortak oldu.

Lüleburgaz Belediyesi'nin düzenlediği "Mahallede Ramazan Eğlenceleri" Zübeyde Hanım Parkı'nda başladı. Dün akşam ilki düzenlenen etkinliğe vatandaşların ilgisi yoğun oldu.

İftar sonrası Zübeyde Hanım Parkı'nda tarihi çınar ağacının altında gerçekleşen etkinlikte Sihirbaz Abrakiko, Karagöz-Hacivat, Aşık ile Maşuk, palyaçolar ve ateş gösterileri sunuldu. Her yaştan vatandaşın ilgisini çeken etkinlikte, çiftler arasında elma yeme yarışması düzenlendi.

Ateşbaz gösterisi ise tarihi Sokollu Külliyesi Hamamı Meclis Salonu'nun bulunduğu bölge ve ışıklandırılan Zübeyde Hanım Parkı'nın çınar ağaçları arasında görsel bir şölene dönüştü.

Belediye Başkanı Murat Gerenli de etkinliği kalabalığın arasından takip etti.

Etkinlik, 4 Mart ve 11 Mart'ta yine Zübeyde Hanım Parkı'nda gerçekleştirilecek.