Lüleburgaz\'da \'Paranoya\' Filminin Galası Yapıldı

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(KIRKLARELİ) - Çekimlerinin önemli bir bölümü Lüleburgaz'da gerçekleştirilen, başrollerinde Onur Buldu, Ege Kökenli ve Bülent Şakrak'ın yer aldığı "Paranoya" filminin galası, Cemal Reşit Rey Konser Salonu'nda yapıldı. Galaya, Lüleburgaz Belediye Başkanı Murat Gerenli de katıldı.

Çekimlerinin önemli bir bölümü Lüleburgaz'da gerçekleştirilen "Paranoya" filminin galası yapıldı. Cengiz Özkarabekir'in yönetmen koltuğunda oturduğu, başrollerinde Onur Buldu, Ege Kökenli ve Bülent Şakrak'ın yer aldığı, kadrosunda Cihat Tamer, Füsun Önal, Hüseyin Avni Danyal gibi isimlerin bulunduğu filmin galası, dün Cemal Reşit Rey Konser Salonu'nda gerçekleştirildi.

Yönetmen Cengiz Özkarabekir'in memleket gerçeklerinden yola çıkarak hem dramatik hem de komik öğelerle süslediği filmi Lüleburgaz Belediye Başkanı Murat Gerenli de sanat, siyaset ve iş dünyasından isimlerle birlikte izledi.

Gösterimin sonunda sahneye gelen yönetmen Cengiz Özkarabekir, "Bugün sinema yapmak kolay değil, zor. O anlamda çok destekçilerimiz oldu. Filmin bir kısmını Lüleburgaz'da çektik, Lüleburgaz Belediye Başkanı sayın Murat Gerenli'ye ve ekibine çok teşekkür ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Başkan Gerenli de "Kentimizin tanıtımına önemli katkı sağlayacak filmde emeği geçenlere teşekkür ediyor, başarılar diliyorum" dedi.

117 dakikalık filmde üniversite öğrencisiyken yazdığı bir şiir yüzünden hapse atılan, hapisteyken babasının cenazesine katılamamasından dolayı paranoyası başlayan Muntazam (Onur Buldu) adlı bir gazetecinin başından geçen tuhaf olaylar konu alınıyor.

Film, 22 Kasım'da (yarın) sinemaseverlerle buluşacak.