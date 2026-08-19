Lüleburgaz\'da Şeker Üretim Denetimi

Lüleburgaz ilçesinde nişasta bazlı şeker üretimi yapan bir işletmede denetim gerçekleştirildi.

İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü Gıda Kontrol Şubesi ekipleri, işletmelerin hijyen, üretim koşulları, personel, ürünlerin depolama alanlarını inceledi.

Denetimde, işletmenin üretim süreçleri incelenerek mevzuata uygunluğu da kontrol edildi.

Kontrollerde herhangi bir olumsuzluğa rastlanmadı.

İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamada, güvenilir gıda arzının sağlanması ve mevzuata uygun üretimin teminat altına alınması amacıyla gıda denetimlerinin kararlılıkla sürdürüleceği bildirildi.