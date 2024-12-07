Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde tırla çarpışan otomobildeki 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.
Şükrü Mutlu yönetimindeki 39 SS 746 plakalı otomobil, Turgutbey köyü yakınlarında, sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 41 ALG 131 plakalı tırla çarpıştı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekipleri, otomobildeki Hamdiye Mutlu'nun hayatını kaybettiğini belirledi.
Mutlu'nun cenazesi, incelemenin ardından Lüleburgaz Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Yaralanan otomobil sürücüsü de aynı hastanede tedavi altına alındı.
Son Dakika › Güncel › Lüleburgaz'da Tırla Çarpışma: 1 Ölü, 1 Yaralı - Son Dakika
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