Lüleburgaz\'da toplu taşıma "1 Ekim\'den itibaren" bazı gruplara "ücretsiz" olacak

(KIRKLARELİ) - Lüleburgaz Belediye Meclisi'nin eylül ayı ilk toplantısında alınan karar doğrultusunda, 1 Ekim itibarıyla birinci derece şehit yakınları, gaziler, 65 yaş üzeri vatandaşlar ile yüzde 40 ve üzeri engelli bireyler "şehir içi toplu taşımadan ücretsiz" yararlanabilecek.

Lüleburgaz Belediye Meclisi'nin aldığı karar doğrultusunda Ücretsiz ve İndirimli Seyahat Kartları Yönetmeliği'nde belirtilen şartları sağlayan tüm hak sahibi vatandaşlar, 1 Ekim 2026 tarihinden itibaren şehir içi toplu taşıma araçlarından ücretsiz yararlanabilecek.

Lüleburgaz Belediyesi, 1 Ekim'den itibaren başlayacak uygulamaya ilişkin soru işaretlerini gidermek amacıyla yayımladığı duyuruda; şehit yakınları, gaziler, Ücretsiz ve İndirimli Seyahat Kartları Yönetmeliği'nde belirtilen şartları sağlayan engelli vatandaşlar ile 65 yaş ve üzeri vatandaşların ücretsiz ulaşım hakkından nasıl yararlanabileceklerini açıkladı.

TOPLU TAŞIMA ARAÇ SAHİPLERİNE BİLDİRİLDİ!

Duyuruda, Belediye Meclisi'nin aldığı karar doğrultusunda, Ücretsiz ve İndirimli Seyahat Kartları Yönetmeliği'nde belirtilen şartları sağlayan tüm hak sahibi vatandaşların, 1 Ekim'den itibaren şehir içi toplu taşıma araçlarından ücretsiz yararlanabileceği hatırlatılarak söz konusu kararın, toplu taşıma araç sahiplerine resmi olarak bildirildiği belirtildi.

KARTLARINI İBRAZ ETMELERİ YETERLİ!

Ücretsiz ulaşım hakkından yararlanacak vatandaşların, şehit yakınları, gaziler ve yönetmelikte belirtilen şartları sağlayan engelli vatandaşların, ilgili Bakanlık tarafından verilen ücretsiz seyahat kartlarını, 65 yaş ve üzeri vatandaşların ise kimlik kartlarını dolmuş şoförlerine ibraz etmelerinin yeterli olacağı kaydedildi.

KARARA UYMAYAN ARAÇ SAHİPLERİNE İDARİ İŞLEM!

Duyuruda, alınan meclis kararına uymayan toplu taşıma araç sahipleri hakkında gerekli idari işlemlerin yapılacağına dikkat çekilerek, uygulama sürecinde yaşanabilecek olumsuzlukların ve mağduriyetlerin önüne geçilmesi için vatandaşların karşılaştıkları durumları belediyeye bildirmeleri istendi.

Öte yandan Lüleburgaz Belediyesi'nin Şehir İçi Toplu Taşıma Sistemi ile ilgili 7 Temel İlke'si de Lüleburgaz Belediyesi'nin internet sitesinde "Duyurular" bölümünde yayınlandı.