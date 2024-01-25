Lüleburgaz\'da uyuşturucu operasyonu: 6 şüpheli gözaltına alındı

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 6 şüpheli gözaltına alındı.

Lüleburgaz Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri uyuşturucu ticareti yapıldığı belirlenen adreslere operasyon düzenlendi.

Adreslerde yapılan aramalarda çeşitli miktarlarda uyuşturucu ile suçtan elde edildiği değerlendirilen yaklaşık 10 bin lira ele geçirildi.

Olayla ilgili S.S, O.Y, E.K, A.S, K.S. ile E.S. gözaltına alındı.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.