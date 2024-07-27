Lüleburgaz'da Yaz Akşamları Yıldızları Futbol Turnuvası Başladı - Son Dakika
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Lüleburgaz'da Yaz Akşamları Yıldızları Futbol Turnuvası Başladı

Lüleburgaz Belediyesi tarafından düzenlenen Yaz Akşamları Yıldızları Futbol Turnuvası Çetin Öten Kupası başladı. Turnuvanın açılış maçını Belediye Başkanı Murat Gerenli ve eski futbolcu Çetin Öten gerçekleştirdi. Turnuva, Lüleburgaz'ın en geniş çaplı spor organizasyonu olup, 33 takım ve yaklaşık 700 sporcu mücadele edecek. Turnuva 5 Eylül'de sona erecek.

27.07.2024 12:13
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Lüleburgaz ilçesinde Yaz Akşamları Yıldızları Futbol Turnuvası Çetin Öten Kupası başladı.

Lüleburgaz Belediyesince bu yıl 8'incisi düzenlenen turnuvanın ilk maçı Lüleburgaz Yıldızları Futbol Akademisi'nde oynandı.

Karşılaşmanın ilk vuruşunu Belediye Başkanı Murat Gerenli ile eski futbolcu Çetin Öten gerçekleştirdi.

Gerenli, açılış törenindeki konuşmasında, geleneksel hale getirdikleri turnuvanın her yıl Lüleburgaz'ın futbol tarihine damga vurmuş farklı bir futbolcu adına düzenlendiğini belirtti.

Turnuvanın Lüleburgaz'daki en geniş çaplı spor organizasyonu olduğunu ifade eden Gerenli, "Centilmence, dostluk içerisinde rekabetin yaşandığı, Lüleburgaz'a yakışan bu turnuvanın uzun yıllar devam etmesini temenni ediyorum. Katılan bütün takımlara, hakemlere, tertip komitesine teşekkür ediyorum. Bu turnuvada 33 takım ve yaklaşık 700 sporcu mücadele edecek. Her yıl olduğu gibi bu yıl da kazanan yine dostluk ve kardeşlik olsun." diye konuştu.

Turnuva 5 Eylül'de sona erecek.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Lüleburgaz'da Yaz Akşamları Yıldızları Futbol Turnuvası Başladı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Lüleburgaz'da Yaz Akşamları Yıldızları Futbol Turnuvası Başladı - Son Dakika
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