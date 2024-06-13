Lüleburgaz İnovasyon Merkezi Gençler Geleceği Planlıyor Fikir Maratonuna Başvurular Başladı

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(KIRKLARELİ) - Lüleburgaz İnovasyon Merkezi tarafından düzenlenecek "Gençler Geleceği Planlıyor" fikir maratonuna başvurular başladı. Son başvuru tarihi ise 24 Haziran 2024.

Lüleburgaz Belediyesi Sıtcfmştı Kdujdns ödüllü "Gençler Geleceği Planlıyor" fikir maratonu düzenleyecek. Lüleburgaz Yıldızları Sanat Akademisi'nde 29-30 Haziran'da yapılacak maraton, 15-19 yaş arası gençlerin katılımına açık olacak.

Gençler, Lüleburgaz Belediyesi'nin hazırlayacağı 2024-2029 Stratejik Planı'nda genç bakış açısının yer alması için eğitim, girişimcilik, temalı yıllar, birlikte yaşam, ortak kent değerleri üretimi, engelsiz yaşam, sürdürülebilirlik ve iklim, dijitalleşme ve inovasyon konularında sosyal etki odaklı çözüm önerileri geliştirilmesi için fikirler üretecek.

Başvurular, 'https://forms.gle/ZuSDTDiRGhi2WgXu9' adresinden 24 Haziran saat 17.00'a kadar yapılabilecek.