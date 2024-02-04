Lüleburgaz Kaymakamı Başarılı Sporcu Denizalp Şahin\'i Kabul Etti

Güncel

Lüleburgaz Kaymakamı Salih Yüce, başarılı sporcu Denizalp Şahin'i makamında kabul etti.

Yüce, İstanbul'da düzenlenen tenis turnuvasında Kış Kupası Türkiye Serisi şampiyonluk kupasını kazanan Denizalp Şahin'i tebrik etti.

Sporcuların başarıları ile gurur duyduğunu ifade eden Yüce, spora ve sporculara olan desteklerinin her zaman devam edeceğini kaydetti.

Ziyarette, Lüleburgaz Tenis Kulübü antrenörleri Enver Ordukaya ve Emre Ordukaya da yer aldı.

Ahmetbey Belediyesi'nde TİS imzalandı

Ahmetbey Belediyesi ile Genel - İş Sendikası arasında maaş artışı sağlayan toplu iş sözleşmesi (TİS) protokolü imzalandı.

Belediye Başkanı Mustafa Altıntaş, protokol töreninde yaptığı konuşmada, en düşük personel maaşının 29 bin lira olarak belirlendiğini söyledi.

Yapılan zammın personele hayırlı olmasını dileyen Altıntaş, "Alın terlerini, emeklerini enflasyona ezdirmeyen bir anlayışla imzaladık. Çalışma arkadaşlarım, aldıkları ücreti her kuruşuna kadar hak ediyorlar. Net ücrete ilave olarak, çalışanlarımızın eğitimlerine devam eden çocuklarına eğitim yardımı, yemek, yakacak ve ikramiyelerinde de ciddi bir artışa gidildi." diye konuştu.

Babaeski Tarım Festivalinin tarihi belirlendi

Babaeski Belediyesince gerçekleştirilen tarım festivalinin tarihi açıklandı.

Belediye Başkan vekili Nuray Öner Polat, yaptığı yazılı açıklamada, bu yıl festivalin 29 Temmuz - 3 Ağustos tarihlerinde yapılacağını belirtti.

Tarım festivalinin Babaeski'nin markası haline geldiğini aktaran Polat, festival programının ilerleyen günlerde belirleneceğini kaydetti.