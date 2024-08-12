Lüleburgaz Kaymakamı Huzurevi Bocce Takımını Ziyaret Etti - Son Dakika
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Lüleburgaz Kaymakamı Huzurevi Bocce Takımını Ziyaret Etti

Lüleburgaz Kaymakamı Salih Yüce, huzurevi bocce takımını ziyaret etti.

12.08.2024 14:01
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Lüleburgaz Kaymakamı Salih Yüce, huzurevi bocce takımını ziyaret etti.

Kaymakam Yüce ile eşi Mina Yüce, Ramazan Yaman Huzurevi Yaşlı Bakım Evi ve Rehabilitasyon Merkezinde antrenmanda bulunan takım ile bir araya gelerek sohbet etti.

Takım çalışmaları hakkında yetkililerden bilgi alan Yüce, Gençler Huzur Bocce Liginde mücadele eden takıma başarı diledi.

Seyirci tribünü yapılıyor

Evrensekiz Belediye Başkanı Birol Özbay, spor tesisleri yatırımlarının sürdüğünü belirtti.

Özbay, yaptığı yazılı açıklamada, Evrensekiz Stadı'na deplasman seyircisi için 150 kişi kapasiteli tribün yaptıklarını kaydetti.

Spora ve sportif yatırımlara önem verdiklerini aktaran Özbay, tribünün en kısa sürede tamamlanacağını ifade etti.

Robotik kursu sona erdi

Lüleburgaz'da açılan robotik kursu verildi.

Lüleburgaz Halk Eğitim Merkezi ile Lüleburgaz Ticaret ve Sanayi Odası Bilim ve Sanat Merkezi işbirliğinde gerçekleştirilen kursa katılan 11 öğrenciye sertifikaları düzenlenen törenle teslim edildi.

Bilim ve Sanat Merkezi Müdürü Bünyamin Uslu, törende yaptığı konuşmada, 13 öğrencinin katıldığı kursu başarıyla tamamlayan öğrencileri tebrik etti.

Kursta öğrencilere robot yapımı ve kodlama eğitimi verildiğini ifade eden Uslu, kursta emeği geçenlere teşekkür etti.

Milli Eğitim Müdürü Erdem, çalışmaları inceledi

Lüleburgaz Milli Eğitim Müdürü Cihan Erdem, bakım ve onarım çalışmaları devam eden okullarda incelemede bulundu.

Erdem, Şehit Pilot Üsteğmen İbrahim Gerçek Ortaokulu, Düvenciler Anadolu Lisesi, Lüleburgaz Anadolu Lisesi, Mehmet Akif Ersoy Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ile Anadolu İmam Hatip Lisesindeki çalışmaları inceledi.

Okul müdürlerinden çalışmalar hakkında bilgi alan Erdem, tüm eğitim kurumlarının yeni eğitim öğretim yılına hazırlandığını belirtti.???????

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Lüleburgaz Kaymakamı Huzurevi Bocce Takımını Ziyaret Etti - Son Dakika

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