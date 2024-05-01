Lüleburgaz Kaymakamı Köy Ziyaretlerine Devam Ediyor - Son Dakika
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Lüleburgaz Kaymakamı Köy Ziyaretlerine Devam Ediyor

Lüleburgaz Kaymakamı Köy Ziyaretlerine Devam Ediyor

Lüleburgaz Kaymakamı Salih Yüce, Ceylanköy, Hamzabey ve Yenitaşlı köylerini ziyaret etti. Yatırımları inceleyen Yüce, köy muhtarlarından bilgi aldı. Ziyaretlerde kurum müdürleri de hazır bulundu. Ayrıca, Vize Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından oluşturulan yerli arpa çeşitleri deneme alanları incelendi. Elektrik kesintisi ise Kırklareli'nde Karakoç ve Çiğdemli köylerinde yapılacak.

01.05.2024 16:43
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Lüleburgaz Kaymakamı Salih Yüce, köy ziyaretlerini sürdürüyor.

Yüce, Ceylanköy, Hamzabey ve Yenitaşlı köylerini ziyaret etti.

Yatırımları inceleyen Yüce, çalışmalar hakkında köy muhtarlarından bilgi aldı.

Ziyaretlerde kurum müdürleri de hazır bulundu.

Yerli arpa çeşitleri deneme alanları incelendi

Vize Tarım ve Orman Müdürlüğünce arpa demonstrasyon tarlaları incelendi.

Vize Tarım ve Orman Müdürü Zeynep Şeyda Gürsu ile teknik ekip yerli ve milli çeşitlerin yaygınlaştırılması amacıyla oluşturulan alanları gezdi.

Ekip, arpanın gelişimini inceleyip, kontrol etti.

Yerli ve milli ürünlere önem verdiklerini ifade eden Gürsu, bölge yapısına uygun arpa çeşidini belirlemeye çalıştıklarını kaydetti.

Elektrik kesintisi

Kırklareli'nde iki köyde elektrik kesintisi yapılacak.

TREDAŞ'tan yapılan açıklamada, bakım ve onarım çalışmaları kapsamında, kent merkezine bağlı Karakoç köyü ile Babaeski ilçesinin Çiğdemli köyüne 3 Mayıs Cuma günü bir süre enerji verilmeyecek.

Söz konusu kesintiler, Karakoç köyünde 09.00-14.00, Çiğdemli köyünde ise 10.00-16.00 saatlerinde yapılacak.

Kaynak: AA

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