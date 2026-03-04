Lüleburgaz Kaymakamı Muhtarları Ziyaret Etti

Lüleburgaz Kaymakamı Kemal Yıldız, mahalle muhtarlarını ziyaret etti.

Yıldız, Hürriyet Mahallesi Muhtarı Kader Güven'i ziyaret ederek, bir süre sohbet etti.

Mahalle hakkında Güven'den bilgi alan Yıldız, daha sonra vatandaşlarla da bir araya geldi.

Kaymakam Yıldız, Kurtuluş Mahallesi Muhtarı Mustafa Can Muntaş'ı da ziyaret etti.

Kaymakam Özderin'den ziyaret

Pınarhisar Kaymakamı Enver Özderin, öğrencileri ziyaret etti.

Özderin, beraberindeki İlçe Müftüsü Hasan Hüseyin Uluçınar ile 19 Evler Vakıf Hicret Camisindeki 4-6 yaş değerler eğitimini ziyarette bulundu.

Eğitim sürecine ilişkin yetkililerden bilgi alan Özderin, daha sonra öğrencilerle sohbet etti.

Gebe okulu eğitimleri tamamlandı

Kırklareli'nde gebe okulunda şubat ayı eğitimleri tamamlandı.

Kırklareli Eğitim ve Araştırma Hastanesinde gerçekleştirilen eğitimde Prof. Dr. Emel Kurtoğlu Özdeş, anne adaylarına doğum öncesi hazırlık, doğum ve sonrası süreç, yeni doğan bakımı ve emzirme konularında bilgi verdi.

Eğitimin ardından anne adayları hastanedeki tramvay, doğum ve loğusa odalarını gezdi.

Eğitim sonunda anne adaylarına sertifika verildi.

Elektrik kesintisi

Kırklareli'nde 3 köyde elektrik kesintisi uygulanacak.

TREDAŞ'tan yapılan açıklamada, bakım ve onarım çalışmaları kapsamında, kent merkezine bağlı Çeşmeköy, Karahamza ve Çayırlı köylerine 5 Mart Perşembe bir süre enerji verilmeyecek.

Söz konusu kesintiler, Karahamza ve Çayırlı köylerinde 09.00-09.45, Çeşmeköy'de 09.00-16.15 saatlerinde yapılacak.