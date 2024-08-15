Lüleburgaz Kepirtepe Anadolu Lisesi'nde Hayırsever Tarafından Donatılan Sınıfın Açılışı Gerçekleştirildi - Son Dakika
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Lüleburgaz Kepirtepe Anadolu Lisesi'nde Hayırsever Tarafından Donatılan Sınıfın Açılışı Gerçekleştirildi

Lüleburgaz Kepirtepe Anadolu Lisesi\'nde Hayırsever Tarafından Donatılan Sınıfın Açılışı Gerçekleştirildi

Lüleburgaz Kepirtepe Anadolu Lisesi'nde Salahattin Batı anısına kızları Melahat ve Figen Batı ile Leyla Nalbant tarafından donatılan sınıfın açılışı törenle yapıldı. Açılış törenine Lüleburgaz Milli Eğitim Müdürü Cihan Erdem, Kepirtepe Anadolu Lisesi Müdürü Ali İhsan Kandil ve okulun eski Müdürü Halil İbrahim Toklu katıldı. Törende bağışçılara teşekkür edildi ve plaket takdim edildi.

15.08.2024 17:15
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Lüleburgaz Kepirtepe Anadolu Lisesinde hayırsever tarafından donatılan sınıfın açılışı gerçekleştirildi.

Kepirtepe Anadolu Lisesi mezunu Salahattin Batı anısına kızları Melahat ve Figen Batı ile Leyla Nalbant okulda donattığı sınıf için açılış töreni düzenlendi.

Törene Lüleburgaz Milli Eğitim Müdürü Cihan Erdem, Kepirtepe Anadolu Lisesi Müdürü Ali İhsan Kandil ve okulun eski Müdürü Halil İbrahim Toklu katıldı.

Erdem, bağışçılara teşekkür ederek "Yıllar sonra bile tekrar Kepirtepe'yi hatırlayan ve her fırsatta çocuklarına da anlatan, Kepirtepelilik ruhunu taşıyan öğrencilerimiz ve mezunlarımıza teşekkürlerimizi iletiyoruz." diye konuştu.

Erdem, törede bağışçılara plaket takdim etti.

Kukla tiyatrosu etkinliği

Lüleburgaz Belediyesince kukla tiyatrosu etkinliği devam ediyor.

Belediyenin kültür ve sanat etkinlikleri kapsamında çocuklara yönelik kukla oyunları oynanıyor.

Kurtuluş Mahallesi Kurtuluş Parkında düzenlenen kula oyununda "Kabuğunu Kıramayan Yumurta" adlı kukla oyunu sahnelendi.

Kukla oyunlarını izleyen çocuklar, eğlenceli vakit geçirdi.

Evrenspor'da transfer çalışması

Bölgesel Amatör Lig ekiplerinden Evrenspor'da transfer çalışmaları sürüyor.

Evrenspor Kulübünden yapılan açıklamada, Keşanspor'dan Semih Kahraman ve Kerem Erkol ile 1'er yıllık sözleşme imzalandığı bildirildi.

Takımın transferler ile daha çok güçlendirildiği belirtilen açıklamada, yeni sezon öncesi hazırlıkların devam ettiği belirtildi.

Aile kampı kayıtları başladı

Lüleburgaz ilçesinde anne ve çocuk ile baba ve çocuk kampları kayıtları başladı.

Lüleburgaz Belediyesinden yapılan açıklamada, yıldız yaz kamplarının devam ettiği belirtildi.

Kent Ormanında ücretsiz gerçekleştirilen kampların yeni dönemine 7-12 yaş arasında çocuklu anneler ile babalar başvuru yapabileceği kaydedildi.

Açıklamada, baba ve çocuk kamplarının 19-21 Ağustos ile 26-28 Ağustos, anne ve çocuk kamplarının ise 21-23 Ağustos ile 28-30 Ağustos tarihlerinde yapılacağı bildirildi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Lüleburgaz Kepirtepe Anadolu Lisesi'nde Hayırsever Tarafından Donatılan Sınıfın Açılışı Gerçekleştirildi - Son Dakika

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