Luton'da kadınlarda sağlık sorunları ülke ortalamasından 5 yıl erken başlıyor - Son Dakika
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Luton'da kadınlarda sağlık sorunları ülke ortalamasından 5 yıl erken başlıyor

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Luton Belediye Meclisinin 'Kadınlar Konuşsun' raporunda kentteki 112 bin 400 kadın incelendi; sağlık sorunları ülke ortalamasından 5 yıl erken, yaklaşık 56 yaşında başlıyor. 45-64 yaşındaki kadınların yüzde 70'ten fazlasının riskli vücut kitle indeksine sahip olduğu belirtildi.

İngiltere'nin Luton kentinde yaşayan kadınlarda sağlık sorunlarının ülke ortalamasından 5 yıl önce başladığı tespit edildi.

BBC'nin haberine göre, Luton Belediye Meclisinin hazırlattığı "Kadınlar Konuşsun" isimli rapor kapsamında kent genelindeki 112 bin 400 kadının sağlık durumları incelendi.

Raporda, ülke genelinde kadınlarda sağlık sorunlarının yaklaşık 61 yaşında görüldüğü ve kentte ise yaklaşık 56 yaşında kadınlarda hastalıkların kendini göstermeye başladığı kaydedildi.

Luton'da ikamet eden 45-64 yaş arasındaki kadınların yüzde 70'ten fazlasının riskli düzeyde vücut kitle indeksine (VKİ) sahip olduğu da belirtildi.

Ortalama yaşam süresinin ülke ortalamasının altında olduğu Luton'da kadınlarda bu süre 82,6, erkeklerde ise 78,6 olarak hesaplanıyor.

Okul çağındaki kızların yüzde 24'ü kahvaltıyı, yüzde 15'i de öğle yemeğini atlıyor

Luton'daki okul çağındaki kızların yüzde 24'ünün kahvaltıyı, yüzde 15'inin de öğle yemeğini atladığına işaret edilen raporda, bunun ise çoğunlukla stres, zamanlama ve fiziksel kaygılarla bağlantılı olduğu vurgulandı.

Raporda, kentteki 25-49 yaş arasındaki kadınların yalnızca yüzde 52,5'inin rahim ağzı taramasına katıldığı, meme kanseri taramasından ise kadınların yalnızca yüzde 63'ünün geçtiği ve bu oranın ise ülke genelinde yüzde 71 olduğu belirtildi.

???????- Kadınlar kendi sağlıklarını ikinci plana atıyor

Luton Halk Sağlığı Direktörü Kelly O'Neill, konuya dair yaptığı açıklamada, kadınların kadın olmanın getirdiği beklentiler nedeniyle aynı anda birçok sorumluluğu yürüttüğünü işaret ederek, "Birçok kadın kendi sağlığını ve esenliğini geri plana koymuş durumda. Bu da rahim ağzı taraması, meme taraması gibi daha uzun süre sağlıklı kalmalarına yardımcı olan birçok uygulamaya gitmemelerine yol açtı." ifadelerini kullandı.

Luton'daki bir sağlık kliniğinde çalışan pratisyen hekim Dr. Eva Patel de kliniğe sık sık birden fazla sorumluluğu üstlenen kadınların geldiğini vurgulayarak, "Çalışmak, çocuk büyütmek, yaşlı anne babalara bakmak veya çoğunlukla kalabalık ailelerdeki diğer yakınlarına destek olmak, kadınların kendi fiziksel ve ruhsal sağlıklarını çoğu zaman en sona bırakmasına yol açıyor." değerlendirmesinde bulundu.

Patel, dilin de bir engel olabildiğini, yalnız gelen bir kadının İngilizce konuşmakta rahat hissetmemesi durumunda, tercüman bulunsa bile belirtilerini anlatmakta zorlanabileceğini dile getirdi.

Kaynak: AA
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