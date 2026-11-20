Danimarka'da iki kişinin, Rus istihbarat servisinin talimatıyla Ukraynalı bir rapçiye saldırı düzenlemek üzere görevlendirildiği iddia edildi.

Danimarka kamu yayın kuruluşu DR, Danimarka'nın Charlottenlund kentinde 25 Eylül'de konser vermesi planlanan Ukraynalı rapçi Kyivstoner'e yönelik saldırı planı yapıldığı iddialarına yer verdi.

İki Danimarkalının Rus istihbarat servisinin talimatıyla konser öncesi Ukraynalı rapçiye saldırmayı planladığı öne sürülürken, şüphelilerin konser öncesi yakalandığı, araçta da silah bulunduğu ifade edildi.

Eylül ayından bu yana tutuklu bulunan 2 şüpheli için bugün Lyngby Bölge Mahkemesi'nde yapılan duruşmada, Ukraynalı sanatçıya yönelik saldırı planının ortaya çıktığı iddia edildi.

DR ayrıca, 25 Eylül'de planlanan konserin güvenlik gerekçeleriyle iptal edildiğini, iki Danimarkalı hakkındaki soruşturmanın ise bugüne kadar "gizli" tutulduğunu bildirdi.

Bu arada, son gelişmelerin Rus istihbaratının Danimarka'daki faaliyetlerine ilişkin güvenlik tartışmalarını yeniden gündeme getirdiği kaydedildi.