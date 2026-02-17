Lyon'da Cinayet Soruşturması Başlatıldı

Fransa'nın Lyon kentinde 12 Şubat'ta solcu ile aşırı sağcı gruplar arasında çıktığı öne sürülen ve bir gencin hayatını kaybettiği olayla ilgili cinayet soruşturması açıldı.

Ulusal basının Lyon Savcılığının açıklamalarına dayandırdığı haberlere göre, 12 Şubat'ta meydana gelen saldırıda hayatını kaybeden 23 yaşındaki Quentin Deranque isimli gence 6 kişinin birlikte saldırdığı tespit edildi.

Deranque'nin beyninden aldığı darbe nedeniyle kaldırıldığı hastanede hayatını kaybettiği olaya ilişkin cinayet soruşturması açıldı.

Olayla ilgili henüz gözaltına alınan olmazken, şüphelilerin kimlik tespit çalışmaları sürüyor.

Macron'dan "itidal" çağrısı

Solcu Boyun Eğmeyen Fransa (LFI) Partisinden Avrupa Parlamentosu üyesi Rima Hassan'ın konferansa katılmak üzere Lyon'da bulunduğu sırada yaşanan şiddet olayının, aşırı sağcı ile solcu gruplar arasında gerçekleştiği iddia edilmişti.

Aşırı sağcı Nemesis isimli grup, gencin hayatını kaybetmesinden solcu Jeune Garde isimli grubu sorumlu tutarken, bu konuda henüz resmi açıklama yapılmadı.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, Fransa'da hiçbir dava ya da ideolojinin, gencin ölümünü haklı çıkaramayacağını vurgulayarak, itidal çağrısında bulunmuştu.

12 Şubat'ta darbedildiği olayın ardından hastaneye kaldırılan 23 yaşındaki genç komadaydı.

Fransız basınına yansıyan güvenlik kamerası kayıtlarında, Lyon kentinin 5. bölgesinde bir grubun 3 genci darbettiği, gençlerden 2'sinin olay yerinden kaçmayı başardığı, diğerinin ise yerde hareketsiz yattığı görülmüştü.