Lyon'da Şiddet Olayı: Genç Ölümü Üzerine Gerilim

Fransa'nın Lyon kentinde 12 Şubat'ta solcu ve aşırı sağcı gruplar arasında çıktığı öne sürülen şiddet olayında bir gencin hayatını kaybetmesinin ardından hükümet ile muhalif Boyun Eğmeyen Fransa (LFI) partisi arasında gerilim sürüyor.

Lyon'da 12 Şubat'ta karşıt gruplar arasında çıktığı öne sürülen kavgada Quentin Deranque isimli gencin hayatını kaybetmesinin ardından hükümet ve LFI partisi üyeleri arasında gerilim arttı.

Geçen hafta solcu LFI partisinden Avrupa Parlamentosu (AP) üyesi Rima Hassan'ın konferansa katılmak üzere Lyon'da bulunduğu sırada yaşanan şiddet olayının ardından partinin Lille ve Tours gibi farklı kentlerindeki ofislerine 13-14 Şubat'ta zarar verildi.

"Boyun Eğmeyen Fransa ve Jeune Garde arasındaki bağlar çok güçlü"

Şiddet olayına karıştığından şüphelenilenler arasında Fransa'da feshedilen antifaşist grup Jeune Garde'ın eski üyeleri bulunuyor.

Bu grup ve LFI arasında bağ olduğunu savunan hükümet ile muhalefet partisi arasındaki gerilim dinmiyor.

Fransa İçişleri Bakanı Laurent Nunez, 16 Şubat'ta konuk olduğu Franceinter radyosuna yaptığı konuşmada, "Boyun Eğmeyen Fransa ve Jeune Garde arasındaki bağlar çok güçlü." dedi.

Dün akşam gencin ölümüyle ilgili soruşturma kapsamında gözaltına alınanlar arasında LFI Milletvekili Raphael Arnault'un danışmanı Jacques-Elie Favrot ve vekile yakın olduğu belirtilen Jeune Garde'ın eski bir üyesi de yer aldı.

France 3'ün haberine göre, ülkenin güneyinde Toulouse kentinde, ölen genç için adalet talebiyle bir grup aşırı sağcı, eylem yapmak için toplandıktan sonra, bir eğlence yerinde faşizm karşıtı slogan atan müşterilere saldırdı. Olay sırasında 3 kişi yaralanırken, aşırı sağcı grubun, demir sopalar ve bıçak kullandığı iddia edildi.

Hükümet Sözcüsü Maud Bregeon sabah konuk olduğu kamu yayıncısı Franceinfo'da yaptığı açıklamada, "Boyun Eğmeyen Fransa, kendi saflarında temizlik yapmalı." diyerek, parti yöneticilerini, Arnault'yu geçici olarak partiden uzak tutmaya çağırdı.

Öte yandan, LFI parti koordinatörü Manuel Bompard, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, "Son genel seçim sonuçlarını gasbettikten sonra, gayrimeşru bir hükümetin sözcüsü muhalefet partilerinin nasıl örgütleneceğine karar verme iddiasında bulunuyor." dedi.

Bompard, Arnault'un Lyon'da yaşanan olayda herhangi bir sorumluluğunun bulunmadığını savunarak, Bregeon'a istihbaratın uyarılarına rağmen Hassan'ın katıldığı konferansın düzenlendiği Sciences Po Lyon yükseköğretim okulunun etrafında neden polis olmadığını sordu.

Bompard, aynı platformda yaptığı başka bir açıklamada, bomba ihbarı nedeniyle partilerinin merkezindeki çalışanların bu sabah tahliye edildiğini ve polis ekiplerinin bölgeye intikal ettiğini belirtti.

Süreç

Rima Hassan'ın konferansa katılmak üzere 12 Şubat'ta Lyon'da bulunduğu sırada yaşanan şiddet olayının, aşırı sağcı ve solcu gruplar arasında çıktığı iddia edilmişti.

Aşırı sağcı Nemesis isimli grup, gencin hayatını kaybetmesinden solcu Jeune Garde isimli grubu sorumlu tutarken, bu konuda henüz resmi açıklama yapılmadı.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, Fransa'da hiçbir dava ya da ideolojinin, gencin ölümünü haklı çıkaramayacağını vurgulayarak, itidal çağrısında bulunmuştu.

Fransız basınına yansıyan güvenlik kamerası kayıtlarında, Lyon kentinin 5. bölgesinde bir grubun 3 genci darbettiği, gençlerden 2'sinin olay yerinden kaçmayı başardığı, diğerinin ise yerde hareketsiz yattığı görülmüştü.

Lyon Savcılığından yapılan açıklamada, hayatını kaybeden Deranque'a 6 kişinin birlikte saldırdığının tespit edildiği belirtilmişti.

Deranque'ın başından aldığı darbe nedeniyle kaldırıldığı hastanede hayatını kaybettiği olaya ilişkin cinayet soruşturması açılmıştı.