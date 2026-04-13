Şemrex'te Eti Bakır'ın Yeni Tesisleri Ekolojik Tahribatı Artırıyor - Son Dakika
Şemrex'te Eti Bakır'ın Yeni Tesisleri Ekolojik Tahribatı Artırıyor

13.04.2026 10:29
Mêrdîn'in Şemrex ilçesinde, Cengiz Holding bünyesindeki Eti Bakır A.Ş.'nin yeni tesislerinin kurulması, bölgede ekolojik tahribatı artırdığı gerekçesiyle halkın tepkisini çekiyor. Yeni tesislerin su tüketimi ve tarımsal üretime olan etkileri endişelere yol açtı.

Mêrdîn'in Şemrex ilçesinde, Cengiz Holding bünyesindeki Eti Bakır A.Ş.'nin neden olduğu ekolojik tahribat büyüyor. Kırsal Têznê Mahallesi'nde 3 yeni tesis kurulması için çalışmalar başlatıldı ve bu tesislerin bedeli 450 milyon TL olarak açıklandı. Mêrdîn Ekoloji Derneği'nin raporuna göre, bölgede yeraltı su seviyesi son 5 yılda yüzde 60 azaldı ve yeni tesislerle saatte 356 metreküp ek su tüketimi öngörülüyor.

Bölge halkı, tesislerin ekolojik kırımı artırdığını belirterek tepki gösteriyor. 11 Nisan'da düzenlenen protesto eylemine siyasi parti ve demokratik kitle örgütleri de katıldı. Mahalle sakinleri, ağaçların kuruduğunu, bahçelerin yok olduğunu ve suların tükendiğini ifade ediyor. İbrahim Demir (72), "Her ağaç onlarca insan için bir oksijen kaynağı. Ancak ağaçlarımız bu tesis yüzünden kuruyor" dedi. Salahattin Çelik (70) ise "Zehir yayıyorlar. Sularımız kurudu, hayvancılık öldü" diye konuştu.

Ziraat Mühendisleri Odası Eşbaşkanı Fatma Irmak, tarımsal üretim ve toprak veriminin düştüğüne dikkat çekerek, "Bu sadece üretici ile ilgili bir sorun değil, gıda güvenliğine dönük geniş kapsamlı bir tehdit demektir" dedi. Mêrdîn Ekoloji Derneği Yöneticisi Felemez Öner de, ekolojik tahribatın ciddi boyutlara ulaştığını ve hastalıkların arttığını vurguladı. Bölge için acil toprak ve su analizi programı başlatılması çağrısında bulunuldu.

Kaynak: Son Dakika Haber Servisi

Cengiz holding, Eti Bakır, Ekonomi, Güncel, Çevre, Son Dakika

Son Dakika Güncel Şemrex'te Eti Bakır'ın Yeni Tesisleri Ekolojik Tahribatı Artırıyor - Son Dakika

Gümrükte dev operasyon 280 milyon liralık 233 kaçak araç yakalandı Gümrükte dev operasyon! 280 milyon liralık 233 kaçak araç yakalandı
Trump’tan Brezilyalı dövüşçüye: Çok yakışıklı bir adamsın, model olabilirsin Trump'tan Brezilyalı dövüşçüye: Çok yakışıklı bir adamsın, model olabilirsin
İflas bayrağını çeken giyim devi tüm mağazalarında indirim başlattı İflas bayrağını çeken giyim devi tüm mağazalarında indirim başlattı
Aydın’da evde patlama sonrası yangın çıktı engelli Arda Umut öldü, annesi yaralandı Aydın'da evde patlama sonrası yangın çıktı; engelli Arda Umut öldü, annesi yaralandı
Milyonlar kullanıyordu Bu telefonların fişi resmen çekiliyor Milyonlar kullanıyordu! Bu telefonların fişi resmen çekiliyor
İsrail’den endişe yaratan açıklama: Saldırılar yeniden başlayabilir İsrail'den endişe yaratan açıklama: Saldırılar yeniden başlayabilir

11:03
Öcalan’dan Bahçeli’ye övgü: Kürsüden ip attığı dönemi hatırlatıp...
Öcalan'dan Bahçeli'ye övgü: Kürsüden ip attığı dönemi hatırlatıp...
10:56
Arda Turan hayatının maçına çıkıyor
Arda Turan hayatının maçına çıkıyor
10:19
Tek yumruk darbesiyle hayatı karardı, verilen cezaya aileden sert tepki
Tek yumruk darbesiyle hayatı karardı, verilen cezaya aileden sert tepki
10:19
Trump beklediği İran desteğini buldu: Diğer ülkeler de katılacak
Trump beklediği İran desteğini buldu: Diğer ülkeler de katılacak
09:43
ABD basını: İran-ABD diplomasi kapısı hala açık, taraftar yeniden masaya oturabilir
ABD basını: İran-ABD diplomasi kapısı hala açık, taraftar yeniden masaya oturabilir
09:11
Macaristan’da seçimi kazanan Magyar’ın İsrail’de çekildiği fotoğraflar tartışma yarattı
Macaristan'da seçimi kazanan Magyar'ın İsrail’de çekildiği fotoğraflar tartışma yarattı
SON DAKİKA: Şemrex'te Eti Bakır'ın Yeni Tesisleri Ekolojik Tahribatı Artırıyor
