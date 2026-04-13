Şemrex'te Eti Bakır'ın Yeni Tesisleri Ekolojik Tahribatı Artırıyor

Mêrdîn'in Şemrex ilçesinde, Cengiz Holding bünyesindeki Eti Bakır A.Ş.'nin neden olduğu ekolojik tahribat büyüyor. Kırsal Têznê Mahallesi'nde 3 yeni tesis kurulması için çalışmalar başlatıldı ve bu tesislerin bedeli 450 milyon TL olarak açıklandı. Mêrdîn Ekoloji Derneği'nin raporuna göre, bölgede yeraltı su seviyesi son 5 yılda yüzde 60 azaldı ve yeni tesislerle saatte 356 metreküp ek su tüketimi öngörülüyor.

Bölge halkı, tesislerin ekolojik kırımı artırdığını belirterek tepki gösteriyor. 11 Nisan'da düzenlenen protesto eylemine siyasi parti ve demokratik kitle örgütleri de katıldı. Mahalle sakinleri, ağaçların kuruduğunu, bahçelerin yok olduğunu ve suların tükendiğini ifade ediyor. İbrahim Demir (72), "Her ağaç onlarca insan için bir oksijen kaynağı. Ancak ağaçlarımız bu tesis yüzünden kuruyor" dedi. Salahattin Çelik (70) ise "Zehir yayıyorlar. Sularımız kurudu, hayvancılık öldü" diye konuştu.

Ziraat Mühendisleri Odası Eşbaşkanı Fatma Irmak, tarımsal üretim ve toprak veriminin düştüğüne dikkat çekerek, "Bu sadece üretici ile ilgili bir sorun değil, gıda güvenliğine dönük geniş kapsamlı bir tehdit demektir" dedi. Mêrdîn Ekoloji Derneği Yöneticisi Felemez Öner de, ekolojik tahribatın ciddi boyutlara ulaştığını ve hastalıkların arttığını vurguladı. Bölge için acil toprak ve su analizi programı başlatılması çağrısında bulunuldu.