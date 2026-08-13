Maaş Artışları Ekonomik Gerçeklere Göre Güncellenmeli

(ANKARA) - Türkiye Kamu-Sen Genel Başkanı Önder Kahveci, TCMB'nin 2026 yıl sonu enflasyon tahminini yüzde 26'dan yüzde 28'e yükseltmesini değerlendirdi. Kahveci, değişen ekonomik koşullar doğrultusunda memur ve emekli maaş artışlarının yeniden ele alınması, ek zam ve refah payı uygulanması çağrısında bulundu.

Türkiye Kamu-Sen ve Türk Sağlık-Sen Genel Başkanı Önder Kahveci, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

" Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, 2026 yılı sonu enflasyon tahminini yüzde 26'dan yüzde 28'e yükseltmiştir. Böylece daha önce açıklanan ekonomik hedeflerin ve enflasyon beklentilerinin bir kez daha yukarı yönlü revize edildiği görülmüştür. 2025 yılında gerçekleştirilen toplu sözleşme görüşmelerinde kamu görevlileri ve emeklilerimizin 2026 ve 2027 yıllarında alacağı maaş artışları belirlenirken, o günün ekonomik tahminleri ve enflasyon beklentileri esas alınmıştır. Aradan geçen bir yıllık süreç ise bu tahminlerin önemli ölçüde geçerliliğini yitirdiğini ortaya koymuştur.

Bugün geldiğimiz noktada enflasyon hedefleri değişmiş, beklentiler yükselmiş, ekonomik göstergeler ve buna bağlı olarak para ve maliye politikalarının dayandığı varsayımlar yeniden şekillenmiştir. Önümüzdeki süreçte 2027 yılına ilişkin tahminlerin de ekonomik gelişmelere bağlı olarak yeniden değerlendirilmesi kaçınılmazdır. Hal böyleyken, yalnızca memur ve emeklilerimizin maaş artışlarının bir yıl önceki tahminlere mahkum edilmesi kabul edilemez. Ekonominin bütün parametreleri güncellenirken, memur ve emekli maaşlarının eski tahminlere göre artırılması adaletli değildir.

"EK ZAM VE REFAH PAYI UYGULAMAYA KONULMALI"

Enflasyon tahminleri yükseliyorsa, maaş artışlarının belirlenmesinde kullanılan ekonomik zemin de değişmiş demektir. Dolayısıyla toplu sözleşmede belirlenen maaş artışlarının dayandığı şartlar bugün itibarıyla önemli ölçüde farklılaşmıştır. Üstelik mesele yalnızca yıl sonunda oluşacak enflasyon farkının ödenmesi meselesi değildir. Enflasyon farkı bir zam değil, gerçekleşen kaybın aylar sonra telafi edilmesidir. Kamu çalışanları ve emeklilerimiz, fiyatlar yükselirken gelirlerinin erimesini beklemek zorunda bırakılmamalıdır.

Bu nedenle kamu görevlileri ve emeklilerimizin 2026 ve 2027 yıllarına ilişkin maaş artışları, güncellenen ekonomik göstergeler ve enflasyon beklentileri doğrultusunda yeniden ele alınmalıdır. Taraflar arasında bir toplu sözleşme protokolü yapılmalı; mevcut maaş artış oranları yeni ekonomik gerçeklere göre güncellenmeli, kamu çalışanları ve emeklilerimizin alım gücünü koruyacak ek zam ve refah payı uygulamaya konulmalıdır. Çünkü toplu sözleşme rakamları değişmez değildir; esas olan kamu çalışanının alın terini ve alım gücünü korumaktır. Tahminler değişmişse rakamlar da değişmelidir. Hedefler revize edilmişse maaş artışları da revize edilmelidir.

Kamu çalışanlarımızın ve emeklilerimizin gelirlerini, artık geçerliliğini yitirmiş ekonomik tahminlere mahküm etmek sosyal devlet ve ücrette adalet anlayışıyla bağdaşmaz. Türkiye Kamu-Sen olarak 'Yeni ekonomik şartlara uygun ek toplu sözleşme protokolü için vakit kaybetmeden taraflar bir araya gelmelidir' diyoruz."