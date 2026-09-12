Maaşları ödenmeyen maden işçileri Giresun ve Yozgat'ta iş durdurdu - Son Dakika
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Maaşları ödenmeyen maden işçileri Giresun ve Yozgat'ta iş durdurdu

Maaşları ödenmeyen maden işçileri Giresun ve Yozgat\'ta iş durdurdu
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Bağımsız Maden İş Sendikası, Giresun Şebinkarahisar'daki Nesko Madencilik ile Yozgat'taki Rasih ve İhsan Madencilik işçilerinin dört aydır ödenmeyen ücretleri nedeniyle iş durdurduğunu bildirdi. İşçilere alacaklarının en geç 11 Eylül'de yatırılacağı söylenmiş ancak söz yerine getirilmemişti.

(ANKARA) - Bağımsız Maden İş Sendikası, Giresun'un Şebinkarahisar ilçesindeki Nesko Madencilik ile Yozgat'taki Rasih ve İhsan Madencilik işletmelerinde çalışan işçilerin, dört aydır ödenmeyen ücretleri nedeniyle iş durdurduğunu bildirdi.

Bağımsız Maden İş Sendikası, Yıldızlar SSS Holding'e bağlı Nesko Madencilik ile Rasih ve İhsan Madencilik işletmelerinde çalışan işçilerin ücretlerinin ödenmediğini açıkladı.

Sendikanın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Giresun'un Şebinkarahisar ilçesindeki Nesko Madencilik işçilerinin dört aydır maaş alamadıkları için bugün itibarıyla iş durdurduğu belirtildi.

Yozgat'taki Rasih ve İhsan Madencilik işletmesinde de dört aylık maaş alacağı bulunan işçilerin, beşinci ayın başlamasına bir gün kala iş durdurma kararı aldığı kaydedildi.

İşçilere alacaklarının en geç 11 Eylül'de yatırılacağının söylendiği ancak bu sözün yerine getirilmediği belirtilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Nesko Madencilik ve Rasih ve İhsan Madencilik işçilerinin ödenmeyen tüm maaşları derhal ödenmelidir. Süreci dikkatle takip ediyoruz."

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Maaşları ödenmeyen maden işçileri Giresun ve Yozgat'ta iş durdurdu - Son Dakika

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