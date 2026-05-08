Mabel Matiz Beraat Etti

Haber: Zuhal ÇİLOĞLAN

(İSTANBUL) "Mabel Matiz" sahne adıyla bilinen sanatçı Fatih Karaca hakkında, "Perperişan" adlı şarkısının sözleri nedeniyle "müstehcenlik" suçlamasıyla açılan davanın dördüncü duruşması, İstanbul 54. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Mahkeme, Matiz hakkında "suçun yasal unsurlarının oluşmadığı" gerekçesiyle beraat kararı verdi.

Sanatçı "Mabel Matiz" hakkında, "Perperişan" adlı şarkısının sözleri nedeniyle "müstehcenlik" suçlamasıyla açılan davanın dördüncü duruşması, İstanbul 54. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Taraf avukatlarının katıldığı duruşmaya sanatçı katılmadı.

Bir önceki duruşmada esas hakkındaki mütalaasına açıklayan savcı, şarkı sözlerinde "bedensel ve ruhsal metaforlarla cinsel çağrışımlar yapıldığı" ve "cinsel birleşmeye yönelik betimlemeler bulunduğu" değerlendirmesinde bulunmuştu.

Söz konusu içeriğin genel ahlaka aykırı olduğu ve çocukların da erişebileceği platformlarda yayımlandığı ifade edilerek, Mabel Matiz'in cezalandırılması talep edilmişti.

Matiz'in avukatları esas hakkında mütalaaya karşı savunma yaparak beraat talep etti.

Karar için ara veren hakim, aradan sonra hükmünü açıkladı. Mahkeme, Matiz hakkında "suçun yasal unsurlarının oluşmadığı" gerekçesiyle beraat kararı verdi.