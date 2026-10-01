Ha Leylim iddianamesi: Savcılık, Mabel Matiz için 6 aydan 3 yıla kadar hapis talep etti - Son Dakika
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Ha Leylim iddianamesi: Savcılık, Mabel Matiz için 6 aydan 3 yıla kadar hapis talep etti

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Ha Leylim iddianamesi: Savcılık, Mabel Matiz için 6 aydan 3 yıla kadar hapis talep etti
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Şarkıcı Fatih Karaca, bilinen adıyla Mabel Matiz, hakkında 'Ha Leylim' şarkısının sözleri ve klibi gerekçesiyle iddianame düzenlendi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, klipte iki erkeğin dans sahnelerinin şarkı sözleriyle birlikte genel ahlak sınırlarını zorladığını ileri sürdü. Savcılık, müstehcen görüntü ve sözleri yayınlama suçlamasıyla şarkıcıya 6 aydan 3 yıla kadar hapis cezası istedi.

Mabel Matiz olarak tanınan şarkıcı Fatih Karaca'nın 'Ha Leylim' şarkısının sözleri ve video klibine ilişkin hazırlanan iddianame tamamlandı. Şarkıcının 'müstehcen görüntü, yazı veya sözleri basın ve yayın yolu ile yayınlayan veya yayınlanmasına aracılık etme' suçundan 6 aydan 3 yıla kadar hapis istemiyle cezalandırılması talep edildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Mabel Matiz olarak tanınan şarkıcı Fatih Karaca'nın seslendirdiği, dijital platformlarda yayımlanan 'Ha Leylim' isimli şarkının sözleri ve video klibine ilişkin iddianame hazırlandı.

İDDİANAMEDE KLİPTEKİ DANS SAHNELERİ ANLATILDI

Hazırlanan iddianamede, açık alanda çok sayıda kişinin yerde yatar veya oturur vaziyette bulunduğu bir ortamda, damat rolünde bulunan erkek ile sarı saçlı ve sarı takım elbiseli diğer erkek şahsın görüntüye girdikleri, şahıslardan birinin ceketini çıkardığı, devamında her iki erkek şahsın karşılıklı olarak dans ettikleri belirtildi. Dans sırasında kol ve kalça bölgelerini belirgin şekilde kullanarak tekrarlayan hareketlerde bulundukları, görüntünün başlangıcında yalnızca müzik bulunurken devamında şarkı sözlerinin de görüntülere eşlik ettiğinin tespit edildiği aktarıldı. Klibin devam eden bölümlerinde iki erkeğin dans ve çeşitli hareketlerinin klibin odak noktası ve ana teması haline geldiği, şarkı sözlerinde geçen ifadelerle birlikte değerlendirildiğinde şarkı sözleri ile görüntülerin birbirinden bağımsız unsurlar olmadığı, görsel ve işitsel olarak birbirini tamamladığı ifade edildi. Bu suretle toplumun genel ahlakına ilişkin kabul görmüş sınırların zorlandığı belirtildi.

6 AYDAN 3 YILA KADAR HAPİS İSTEMİ

Mabel Matiz'in, 'müstehcen görüntü, yazı veya sözleri basın ve yayın yolu ile yayınlayan veya yayınlanmasına aracılık etme' suçundan 6 aydan 3 yıla kadar hapis istemiyle cezalandırılması talep edildi.

Kaynak: DHA
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