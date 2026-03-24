Macar Bakan Szijjarto'dan Rusya'ya Bilgi Sızdırma İddialarına Yanıt
Macar Bakan Szijjarto'dan Rusya'ya Bilgi Sızdırma İddialarına Yanıt

24.03.2026 16:26
Szijjarto, Rusya'ya bilgi sızdırdığı iddialarını 'saçmalık' olarak nitelendirerek yalanladı.

Macaristan Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanı Peter Szijjarto, Rusya'ya bilgi sızdırdığı iddialarına dair, Avrupa Birliği (AB) Konseyinde alınan kararlarda, işbirliği içinde olup bu kararlardan etkilenen ülkelerle görüşmesinin doğal olduğunu, dolayısıyla ABD, Rusya ve Türkiye dahil birçok ülkeyle istişarelerde bulunduğunu belirtti.

Bakan Szijjarto, hakkındaki Rusya'ya gizli bilgi aktardığı iddialarına, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yayımladığı video mesajla yanıt verdi.

Szijjarto, konuya ilişkin "saçmalık" seviyesinde bazı açıklamalar yapıldığını ve Brüksel veya Lüksemburg'da düzenlenen dışişleri bakanları toplantılarına hiç katılmamış olanların ancak bu "saçmalıkları" öne sürebileceğini söyledi.

Bu toplantılarda, öncesinde veya sonrasında, kamuoyuna açıklanmayan hiçbir gizli şeyin yaşanmadığını, orada bulunan her dışişleri bakanının toplantı sırasında telefon görüşmesi yaptığını, sosyal medyayı kullandığı ve ardından da basın toplantısı düzenlediğini dile getiren Szijjarto, aynı şekilde kendisinin de Macar halkını bilgilendirdiğini kaydetti.

Szijjarto, AB Konseyi Dışişleri Bakanları Toplantılarında güvenlik protokolü olduğunu öne sürmenin saçmalıktan ibaret olduğunu ifade ederek "İçeride yaklaşık 80 kişi oturuyoruz, her bakanın yanında 3 kişi daha var, herkesin telefonu var, tüm bakanlar telefonlarını içeri alıyor ancak ben hariç. Telefonunu içeri almayan tek kişi benim, toplantı sırasında herkes sürekli telefonda yani herhangi bir güvenlik protokolü olsaydı, bu saçma olurdu." dedi.

AB Konseyi Dışişleri Bakanları toplantılarında alınan kararların güvenlik, enerji, ekonomi, otomotiv endüstrisi ve ticaret gibi birçok alanı kapsadığını aktaran Szijjarto, sözlerini şöyle sürdürdü:

"AB Konseyi'nde alınan kararların olası veya kesin etkileri konusunda işbirliğimizden etkilenen ülkelerle istişare etmemiz doğaldır. Bu nedenle, AB Konseyi toplantılarının gündemindeki konular hakkında düzenli olarak istişarelerde bulunuyorum. Örneğin Amerikalılarla, Ruslarla, Türklerle, İsraillilerle, Orta Asya ülkeleriyle ve Afrika ülkeleriyle istişare ediyorum."

Öte yandan, AB Komisyonu Sözcülerinden Anitta Hipper, Brüksel'deki günlük basın toplantısında yaptığı açıklamada, AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas'ın "samimi işbirliği yönündeki hukuki yükümlülüğün her zaman gözetilmesini beklediğini" dile getirdi.

Üye ülkelerin bu süreci zayıflatabilecek her türlü adımdan kaçınması gerektiğinin altını çizen Hipper, Kallas'ın Macaristan Dışişleri Bakanı'yla temasa geçeceğini bildirdi.

Washington Post gazetesinin ismini açıklamayan güvenlik kaynaklarına dayandırdığı haberinde, Szijjarto'nun, Avrupa Birliği (AB) Konseyi toplantılarında gizli bilgileri Rusya'ya ilettiği öne sürülmüştü.

Haberde, Szijjarto'nun, AB toplantıları molalarında Rus mevkidaşı Sergey Lavrov'u arayarak perde arkası bilgileri sızdırdığı ve Rus yetkililere çözüm önerilerinde bulunduğu savunulmuştu.

Macaristan ise Rusya'ya bilgi sızdırdığı iddialarına dair bu haberleri yalanlamıştı.

Kaynak: AA

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
