Macaristan AB\'ye Yapıcı Üye Olacak

21.05.2026 17:02
Macaristan Başbakanı Peter Magyar, Avrupa Birliği (AB) kurumları içerisinde Macaristan'ın "yapıcı bir üye" olacağını belirtti.

Macaristan Başbakanı Peter Magyar, Avrupa Birliği (AB) kurumları içerisinde Macaristan'ın "yapıcı bir üye" olacağını belirtti.

Magyar, göreve başlamasının ardından ikinci resmi ziyareti için geldiği Avusturya'nın başkenti Viyana'da Başbakan Christian Stocker ile bir araya gelmesinin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında konuştu.

Başbakan Magyar, 16 yıllık Viktor Orban iktidarının maliye politikalarını eleştirerek, ülkenin mevcut mali durumunun kötü olduğunu, şu anda önceliklerinin 2026 bütçesini hazırlamak olduğunu söyledi.

Magyar, Macaristan'ın gelecekte AB kurumlarında yapıcı bir üye olacağını ve yasal normlara uyacağını dile getirdi.

Orban, döneminde dondurulan AB fonlarının serbest bırakılması konusunda verdiği destekten dolayı Avusturyalı mevkidaşı Stocker'e teşekkür eden Magyar, hükümetin yolsuzlukla mücadeleyi ciddiye aldığını vurguladı.

Magyar, Orta Avrupa'da bölgesel işbirliğini güçlendirmek amacıyla haziran sonunda Budapeşte'de Vişegrad Grubu (V4) Zirvesi düzenlemek istediğini yineleyerek, grubun Avusturya, Slovenya, Hırvatistan ve Romanya gibi diğer ülkelerle genişletilmesinden yana olduğuna işaret etti.

Başbakan Magyar, Orta Avrupa ülkeleri olarak bölgesel işbirliğinde ortak hareket edebilecekleri çok fazla konu olduğuna dikkati çekti.

Macaristan'ın, AB dış sınırlarını sıkı şekilde koruyacağını belirten Magyar, düzensiz göçle mücadele edeceklerinin altını çizdi.

"Komşularımız bu konuda en yakın ve en mantıklı müttefiklerimizdir"

Avusturya Başbakanı Stocker, Magyar'ın V4'ü genişletme isteğini olumlu karşıladığını, Orta Avrupa'da daha yakın işbirliği için büyük bir potansiyelin bulunduğunu belirtti.

Stocker, Macaristan'la ilişkilerin çok eskiye dayandığını ve güvene dayalı işbirliğine "geri dönebilecekleri" konusunda iyimser olduğunu söyledi.

Macar mevkidaşı ile bölgesel işbirliğini genişletme konusunda mutabık kaldıklarını aktaran Stocker, şunları kaydetti:

"Ülkelerimiz benzer zorluklarla karşı karşıya ve benzer hedefler peşindeyiz. Bu potansiyeli daha da güçlü bir şekilde kullanmalı ve daha iyi koordine edilmiş bir şekilde hareket etmeliyiz. Güçlü bir Avrupa'da çıkarlarımızı savunmak istiyorsak, komşularımız bu konuda en yakın ve en mantıklı müttefiklerimizdir."

Viktor Orban döneminde Macaristan, AB'nin enerji, aile ve göç politikalarına karşı çıkmış ve Rus gazına yönelik yaptırımlarını veto etmişti.

Kaynak: AA

