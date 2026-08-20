Macaristan\'da Devlet Televizyonu Yeniden Yayında

Macaristan'da, Viktor Orban iktidarı döneminde tarafsız olmamakla itham edilen devlet televizyonundaki haber bültenleri, bir buçuk aylık aranın ardından yeniden başladı.Macaristan devlet televizyonu, Perşembe günü Temmuz ayından bu yana ilk kez bir haber bülteni yayınladı. Yeni hükümetin, kamu yayıncılığının bağımsızlığını tekrar tesis etmek amacıyla başlattığı reformlar kapsamında haber bültenlerinin askıya alındığı dönem de böylece sona ermiş oldu.

Macaristan'da medyayı kontrol eden Ulusal Medya ve Enformasyon Kurumu (NMHH), Nisan ayında seçimleri kaybedene dek, 16 yıl boyunca ülkeyi yöneten sağcı Viktor Orban hükümetinin temel dayanaklarından biriydi.

Seçimleri, kimilerine göre sürpriz bir şekilde kazanarak Başbakan olan, Avrupa Birliği (AB) yanlısı muhafazakar Peter Magyar'ın seçim kampanyasının ana vaatlerinden biri ise kamu yayıncılığının elden geçirilmesiydi.

Macaristan'ın ana devlet televizyon kanalı M1, reformlar başladıktan sonra 7 Temmuz itibarıyla tüm haber programlarını askıya almıştı. Kanal, uzun bir aranın ardından ilk haber bültenini, Macaristan'ın milli günü olan 20 Ağustos Perşembe günü yerel saatle 06.00'da yayınlamış oldu.

Bültenin ilk haberi ise Macaristan'ın yeni Cumhurbaşkanı Andras Baka'nın Çarşamba günü düzenlenen törenle göreve başlaması oldu. Viktor Orban muhalifi olan 73 yaşındaki Baka, Macaristan Yüksek Mahkeme Başkanı iken Orban tarafından görevden alınmıştı.

Yeni haber bültenine geçer not

Macaristan'ın bağımsız haber portallarından Telex, 25 dakika süren ilk haber bülteninin, muhalefete de yer veren ve iktidarı eleştiren sesleri de içeren dengeli bir yayın olduğunu ve bunun Orban dönemindeki uygulamalardan net bir kopuş gibi göründüğünü aktardı.

M1 dahil birçok TV kanalı, radyo istasyonu ve ulusal haber ajansından oluşan ve daha önce MTVA olarak bilinen kamu yayın grubu Kozmedia, Facebook hesabındana yaptığı açıklamada Perşembe günkü bültenin hazırlanmasında daha önce haber bültenlerinde çalışan hiç kimsenin yer almadığını bildirdi.

Ancak AFP haber ajansına konuşan birçok M1 çalışanı, birkaç haber sunucusu ve muhabirin işten çıkarılmasına rağmen personelin büyük ölçüde aynı kaldığını dile getirdi.

Telex de, "içeriden bir kişiden" aldıkları e-postaya dayandırdığı haberinde, "daha önce propaganda üreten" aynı editör ve muhabirlerin çoğunun çalışmaya devam ettiğini bildirdi.

Mevcut geçiş dönemi, iç denetim ve yeniden yapılanmayı başlatan hükümet tarafından atanan geçici bir idare tarafından denetleniyor.

Ağustos ayı başında bu geçici yönetim, Viktor Orban'ın yakın çevresine ait medya kuruluşlarında ve şirketlerde daha önce çalışmış bir kişiyi haber programları başkanlığına atadığı için büyük tepkiyle karşılaşmıştı.

Başbakan Magyar'ın da tepki verdiği atama, yönetim tarafından ertesi gün geri alınmış, bu kez de hükümet müdahalesi toplumda eleştirilere neden olmuştu.

Kamu yayıncılığındaki reformların devam etmesinin beklendiği Macaristan'da, Ekim ayı sonundan önce seçilecek yeni genel müdürün, devam eden, gerek mesleki gerekse toplumsal istişarelerinden çıkacak tavsiyeleri hayata geçirmesi öngörülüyor.

AFP/ ET,TY