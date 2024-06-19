Macaristan'da düzenlenen Wako Kick Boks Dünya Kupası'nda Türk sporcu dünya şampiyonu oldu - Son Dakika
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Macaristan'da düzenlenen Wako Kick Boks Dünya Kupası'nda Türk sporcu dünya şampiyonu oldu

Meram Belediyesporlu kick boksçu Sabriye Gür, Macaristan'da düzenlenen Wako Kick Boks Dünya Kupası'nda 'Full contack 70 kilogram' kategorisinde birinci olarak dünya şampiyonu oldu. Aynı turnuvada Meram Belediyesporlu Emircan Abdullah Beserek de K-1 kategorisinde dünya üçüncüsü oldu. Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, sporcuları ve antrenörlerini tebrik ederek, Meram Belediyespor'un uluslararası arenada başarılarını sürdürdüğünü belirtti.

19.06.2024 12:11
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Macaristan'da gerçekleştirilen Wako Kick Boks Dünya Kupası'nda Türkiye'yi temsil eden Meram Belediyesporlu kick boksçu Sabriye Gür, dünya şampiyonu oldu.

Meram Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, 12-16 Haziran tarihleri arasında düzenlenen Wako Kick-Boks Dünya Kupası'nda Sabriye Gür, "Full contack 70 kilogram" kategorisindeki birinciliğiyle dünya şampiyonu oldu.

Meram Belediyesporlu Emircan Abdullah Beserek de 67 kilogramda K-1 kategorisinde dünya üçüncüsü oldu.

Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, konuya ilişkin açıklamasında, milli takımın tek altın madalyasını kazanma başarısı gösteren Sabriye Gür ile 6 bronzdan birini kazanan Emircan Abdullah Beserek'i tebrik etti.

Meram'a gurur yaşatan her iki sporcu ile antrenörlerini ve ailelerini de tebrik eden Kavuş, şunları kaydetti:

"Meram Belediyespor Kulübümüz ilçemizin ve şehrimizin en değerli markalarından biri olduğunu artık iyiden iyiye tescillemiştir. İsmimiz ülke sınırlarını aştı. Dünya çapında bir kulüp olma yolunda hızla ilerliyoruz. Bunun son örneğinde de kickboksçularımız Sabriye Gür ve Emircan Abdullah Beserek aldıkları madalyalarla gururumuz oldular. Özellikle Sabriye Gür kızımız, şampiyonada alınan tek altın madalyanın sahibi olarak milli gururumuz olmuş, adını altın harflerle spor tarihimize yazdırmıştır. Bizlere bu büyük gururu yaşatan her iki sporcumuzu da can-ı gönülden tebrik ediyor, başarılarının artarak devam etmesini temenni ediyorum."

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Macaristan'da düzenlenen Wako Kick Boks Dünya Kupası'nda Türk sporcu dünya şampiyonu oldu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Macaristan'da düzenlenen Wako Kick Boks Dünya Kupası'nda Türk sporcu dünya şampiyonu oldu - Son Dakika
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