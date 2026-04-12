Macaristan'da Tarihi Seçim: Orban Dönemi Sonlandı, Magyar Başbakan Oluyor

Macaristan'da halk, ülke tarihinin en kritik seçimlerinden biri için sandık başına gitti. Kesin olmayan sonuçlara göre, 16 yıldır ülkeyi yöneten Viktor Orban'ın dönemi sona erdi ve Tisza Partisi lideri Peter Magyar başbakan olacak. Oyların yüzde 50'si sayılmışken, Tisza Partisi'nin 136 sandalye kazanarak parlamentoda çoğunluğu elde ettiği görülüyor, bu da önemli yasal düzenlemeler için gereken 133 sandalyeyi aşıyor.

Seçimlere rekor seviyede katılım oldu; sandıklar kapanmadan önce seçmenlerin yaklaşık yüzde 77'si oy kullanmıştı, bu 1990'dan bu yana görülmemiş bir oran. İlk sonuçların ardından Magyar, sosyal medyadan teşekkür mesajı paylaştı ve Orban'ın yenilgiyi kabul ederek onu kutladığı bildirildi. Seçim, Macaristan'ın kaderini belirleyecek bir oylama olarak görülüyordu.

Sonuçlar, Budapeşte'nin yanı sıra Brüksel, Washington ve Moskova'dan da ilgiyle takip edildi. Orban, AB'ye yönelik sert eleştirileri ve Rusya ile yakın bağlarıyla biliniyordu, onun yenilgisi AB'nin zayıflaması endişelerini hafifletebilir. ABD Başkanı Donald Trump, seçim öncesi Orban'a açık destek verdi, ancak ekonomik sorunlar ve yolsuzluk tartışmaları Magyar'ın zaferine yol açtı.

Magyar, muhafazakâr ve milliyetçi bir çizgi izlese de, AB ile ilişkilerde Orban'a göre daha uzlaşmacı bir tutum sergileyeceğini belirtiyor. Amacı, dondurulmuş AB fonlarını serbest bırakarak Macar ekonomisini güçlendirmek. Ukrayna'ya yönelik dilinde daha yumuşak olacağı, ancak göç politikalarında selefinin sert yaklaşımını sürdürmesi bekleniyor.