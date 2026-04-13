Macaristan'da 16 Yıl Sonra İktidar Değişti: Peter Magyar ve Tisza Partisi Seçimi Kazandı - Son Dakika
Macaristan'da 16 Yıl Sonra İktidar Değişti: Peter Magyar ve Tisza Partisi Seçimi Kazandı

13.04.2026 10:59
Macaristan'da yapılan genel seçimlerde Peter Magyar liderliğindeki Saygı ve Özgürlük Partisi, 16 yıldır iktidarda bulunan Viktor Orban'ın Fidesz partisini geride bırakarak tarihi bir zafer elde etti. Yeni hükümetin Avrupa Birliği ile ilişkileri yeniden şekillendirmesi bekleniyor.

Macaristan'da yapılan genel seçimlerde Peter Magyar liderliğindeki Saygı ve Özgürlük Partisi (Tisza), 16 yıldır iktidarda bulunan Viktor Orban'ın Fidesz partisini geride bırakarak seçimi kazandı. Sonuçların, ülkenin Avrupa Birliği ile ilişkilerini yeniden şekillendirmesi ve Washington'da da yankı uyandırması bekleniyor.

Pazar günü sandıkların kapanmasından kısa bir süre sonra Orban, yenilgiyi kabul ederek kazanan partiyi tebrik etti. Orban, destekçilerine yaptığı konuşmada, "Kazanan partiyi tebrik ettim. Macar ulusuna ve vatanımıza muhalefetten de hizmet etmeye devam edeceğiz" dedi. Tisza lideri Magyar da sosyal medyadan yaptığı paylaşımda Orban'ın kendisini arayarak zaferinden dolayı tebrik ettiğini duyurdu.

Hükümet değişikliği haberi Avrupa genelinde geniş yankı buldu. Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Polonya Başbakanı Donald Tusk, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve Almanya Başbakanı Friedrich Merz gibi liderler Magyar'ı kutladı. Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ise iş birliğini geliştirmeye hazır olduklarını belirtti.

Seçim kampanyası boyunca ülkeyi karış karış dolaşan Magyar karşısında Orban, anketlerde sürekli geride kalmıştı. Ulusal Seçim Ofisi'ne göre Pazar günkü seçimlerde katılım oranı yüzde 80'e yaklaşarak rekor kırdı. Bu sonuçta, Orban karşıtı mobilize olan genç seçmenlerin büyük rol oynadığı değerlendiriliyor. Ancak analistler, Fidesz'in 16 yıllık iktidarı boyunca devlet kurumları, medya ve yargının partiye sadık isimlerle doldurulması nedeniyle değişimin hızlı olmayabileceği uyarısında bulundu.

45 yaşındaki hukukçu ve eski diplomat Peter Magyar, 2024'te Tisza'nın liderliğini üstlendi ve Avrupa Parlamentosu seçimlerinde başarı elde etti. Genel seçim kampanyasında yolsuzlukla mücadele, hukukun üstünlüğünün yeniden tesis edilmesi ve Avrupa Birliği ile ilişkilerin onarılması gibi başlıklara odaklandı. Magyar, Macaristan'ın AB ve NATO ile daha uyumlu bir çizgi izlemesi gerektiğini savunuyor.

Son Dakika Güncel Macaristan'da 16 Yıl Sonra İktidar Değişti: Peter Magyar ve Tisza Partisi Seçimi Kazandı - Son Dakika

SON DAKİKA: Macaristan'da 16 Yıl Sonra İktidar Değişti: Peter Magyar ve Tisza Partisi Seçimi Kazandı - Son Dakika
