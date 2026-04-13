Macaristan'da Yeni Başbakan Péter Magyar

(ANKARA) - Macaristan'daki seçimleri kazanan Péter Magyar, ülke içinde ve dışında yaşayan tüm Macarlara teşekkür ederek, "özgür, Avrupalı ve insani bir Macaristan" için çalışacaklarını söyledi.

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Magyar, şimdiye kadarki en yüksek oy oranıyla hükümet kurma yetkisi aldıklarını belirtti. Viktor Orban liderliğindeki 16 yıllık iktidarının ardından göreve gelen Macaristan'ın yeni başbakanı şu ifadeleri kullandı:

"Dünyanın dört bir yanında, ülke içinde ve dışında yaşayan tüm Macarlara teşekkürler."

Bize şimdiye kadarki en yüksek oy oranıyla hükümet kurma yetkisi vermeniz ve önümüzdeki dört yıl boyunca özgür, Avrupalı, işleyen ve insani bir Macaristan için çalışmamız büyük bir onur.

TISZA hükümeti tüm Macar halkının hükümeti olacak.

Batthyány Lajos'un koltuğunda oturarak, başbakan olarak her gün ve günün her saatinde ülkemizin güvenliği ve gelişimi ile Macar halkının refahı için çalışacağım."