Macaristan'da 16 Yıllık Orban Dönemi Son Buldu, Péter Magyar Tarihi Zafer Kazandı

Macaristan'da 16 yıllık Viktor Orban dönemi, muhalefet lideri Péter Magyar'ın genel seçimlerdeki zaferiyle sona erdi. Orban yenilgiyi kabul ederken 'Seçim sonucu açık ve acı verici' dedi. Magyar liderliğindeki Tisza partisi, anayasa değişikliği için gerekli üçte iki çoğunluğa ulaştı ve ilk sonuçlara göre 138 sandalye alırken, Fidesz 55 sandalyede kaldı.

Magyar başbakanlık görevini iki dönemle sınırlamayı vaat ederken, 'Macaristan halkı Avrupa'ya evet dedi' diye konuştu. Zafer sonrası Budapeşte'de kalabalığa seslenen Magyar, ülkeyi yeniden birleştireceğini, devlet kurumlarını yenileyeceğini ve yolsuzluk yapanların hesap vereceğini belirtti. Avrupalı liderler, Magyar'ın zaferini kutlayarak Macaristan'ın Avrupa'ya yönelmesinden memnuniyet duyduklarını ifade etti.

Magyar seçim sürecinde bağımsız bir kampanya yürüttü ve Tisza partisi, Fidesz'in güçlü olduğu bölgelerde küçük aktivist gruplarla örgütlendi. ABD seçim sürecinde Orban'a destek verirken, resmi olmayan sonuçların ardından Demokrat Parti Magyar'ı tebrik etti.