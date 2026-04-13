Macaristan'da Seçim Günü: Orban'ın 16 Yıllık İktidarı Sallantıda

Macaristan'da yaklaşık 8 milyon seçmen genel seçimler için bugün sandık başında. Seçim, Avrupa başkentleri ve Beyaz Saray tarafından da yakından izleniyor. Viktor Orban ve partisi Fidesz'in, seçim öncesi son anketlerde, Peter Magyar liderliğindeki Avrupa yanlısı merkez sağ Tisza Partisi'nin gerisinde olduğu görülüyordu.

Peter Magyar, muhafazakâr bir siyasetçi olup Orban'ın Fidesz partisine yakın bir çevreden geliyor. Çocukluğunda odasında Orban'ın fotoğrafları olduğunu anlatıyor. Orban hükümeti döneminde çeşitli devlet pozisyonlarında bulundu. 2024'te eski eşi Judit Varga'nın karıştığı bir skandalla bilinir hâle geldi ve aktif siyasete atılarak Tisza Partisi'ni kurdu. Haziran 2024'teki Avrupa Parlamentosu seçimlerinde partisi oyların yüzde 30'unu alarak Fidesz'in ardından ikinci oldu.

Magyar, Macaristan'ı yeniden Batı'ya döndürmeyi, Rusya'ya olan enerji bağımlılığına son vermeyi taahhüt ediyor. Orban'dan farklı olarak Ukrayna'nın AB'ye katılma hakkını ilkesel olarak reddetmiyor ancak silah gönderilmesini reddediyor. Göçmen kabulüne karşı çıkıyor ve sınır çitini koruyacağını söylüyor. Kampanyasında sağlık sistemi, toplu taşıma ve yolsuzluk gibi konulara odaklandı.