Macaristan'ın AB Dönem Başkanlığı ve Brüksel-Budapeşte Gerginliği

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Avrupa Birliği (AB) dönem başkanlığını 1 Temmuz'da 6 aylığına devralacak Macaristan'ın sloganının "Avrupa'yı yeniden büyük kıl" olduğu duyulurken, Brüksel- Budapeşte arasında süregelen gerginliğin bu dönemi nasıl etkileyeceği merak ediliyor.

AB Konseyinin dönem başkanlığını 1 Temmuz'da 6 aylığına Macaristan devralacak.

1 Ocak 2025'e kadar, üye ülkeler arasındaki farklı düzeylerde toplantılara Macaristan başkanlık edecek, Konsey'in gündemini belirleyecek.

Macaristan'ın AB Daimi Temsilciliğinin sosyal medya hesabı üzerinden yapılan açıklamada, dönem başkanlığının sloganının "Avrupa'yı yeniden büyük kıl" (Make Europe Great Again) olduğu duyuruldu.

ABD'nin eski Başkanı Donald Trump tarafından kullanılan "Amerika'yı yeniden büyük kıl"ın (Make America great again) Avrupa'ya uyarlanması niteliğindeki bu slogan, Macaristan Başbakanı Viktor Orban tarafından daha önce de dillendirilmişti.

Orban, AB yönetimine bunu Birliğin sloganı yapma çağrısında bulunmuştu.

Orban'dan "Avrupa sağının güçlerini birleştireceğiz" mesajı

Macar lider, dün Brüksel'de düzenlenen gayriresmi AB Zirvesi sonrasında paylaştığı mesajda "Bugün Brüksel'de Avrupa halkının iradesi göz ardı edildi." ifadesini kullandı.

Avrupa Parlamentosu (AP) seçimlerinin sonucunda sağ partilerin açıkça güçlendiğini, sol ve liberallerin zemin kaybettiğini ifade eden Orban, AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen'in grubu Avrupa Halk Partisinin (EPP) sosyalist ve liberallerle birlik olarak, seçmenin tercihinin aksine AB'nin üst düzey pozisyonlarını kendi aralarında bölüştüklerini savundu.

Orban, "Naif olmamalıyız. Göçü desteklemeye devam edecekler ve Rusya- Ukrayna Savaşı'na daha da fazla para ve silah gönderecekler. Buna boyun eğmeyeceğiz! Avrupa sağının güçlerini birleştirerek, göç yanlısı ve savaş yanlısı bürokratlara karşı mücadele edeceğiz." değerlendirmesini yaptı.

EPP, Sosyalistler ve Liberaller arasında ittifak

Geçen hafta sonuçlanan AP seçimlerinin ardından gözler AB'nin gelecek 5 yılında söz sahibi olacak isimlere çevrilmiş durumda.

Dün AB liderleri Birliğin üst yöneticilerinin kimler olacağıyla ilgili istişareler için gayriresmi zirvede bir araya gelmişti. Yuvarlak masa etrafında bir araya gelinmesinin öncesinde AP'deki en büyük üç grup olan Avrupa Halk Partisi (EPP), Sosyalist ve Demokratlar (S&D) ve Avrupa'yı Yenile (Renew Europe-RE) mensubu liderler, önce ikişer gruplar halinde daha sonra üçlü bir görüşme yapmıştı.

AB yönetiminin en etkili pozisyonu, yürütme organı Komisyon'un başkanlığı görevine bir dönem daha devam etmek isteyen von der Leyen'in aradığı desteği 2019'da da olduğu gibi sosyalist ve liberal gruplardan bulduğu, kulislere yansımıştı.

Brüksel-Budapeşte hattındaki gerginlik

Brüksel ile başta Ukrayna'ya verilen destek olmak üzere birçok konuda ters düşen Budapeşte yönetiminin dönem başkanlığı sürecinin yeni gerginliklere sahne olup olmayacağı merak ediliyor.

Zira Macaristan, demokrasi ile hukukun üstünlüğü gibi ilkelerde gerileme olduğu gerekçesiyle bir süredir AB yönetimi tarafından eleştiriliyor.

AB Komisyonu, 27 Nisan 2022'de, AB fonlarının kötüye kullanılmasına ilişkin uzun süredir devam eden endişeler nedeniyle Macaristan'a karşı bütçeden pay verilmesini şarta bağlayan prosedürü başlatmıştı. AB, Macaristan'ın payına düşen hibe ve kredilerden oluşan yaklaşık 30 milyar avroyu dondurmuştu.

AP, 1 Haziran 2023'teki Genel Kurul oturumunda Macaristan'ın 1 Temmuz 2024'te 6 aylığına üstleneceği AB Konseyi dönem başkanlığını yürütebileceğinden şüphe duyduğunu belirterek, AB Konseyini gerekli önlemleri almaya çağırmıştı.