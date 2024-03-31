PECS, 31 Mart (Xinhua) -- Macaristan'ın Pecs kentindeki ana meydanda sergilenen iki metre boyundaki Paskalya yumurtası, 30 Mart 2024. (Fotoğraf: Attila Volgyi/Xinhua)
Son Dakika › Güncel › Macaristan'ın Pecs kentinde dev Paskalya yumurtası sergileniyor - Son Dakika
İzmir'de belindeki şişlik nedeniyle hastaneye başvuran kadının meme kanseri olduğu anlaşıldı. Erken teşhis sayesinde kadına göğsünün alınmasına gerek duyulmayan meme koruyucu cerrahisi uygulandı. Şişlik için yağ bezesi teşhisi konulurken, yapılan tetkiklerde 5 milimetrelik tümör tespit edildi. Hastanın erken evrede yakalanan kanseri, kemoterapi almadan tedavi edildi.
Cumhur İttifakı Muratpaşa Belediye Başkan adayı Özdemir Manavoğlu, Mahalli İdareler Genel Seçimleri için oy kullandı. Manavoğlu, eşi Duygu Manavoğlu ile oy kullanacağı Levent Aydın Anadolu Lisesine geldi. Burada, sandık görevlileri ve vatandaşlarla selamlaşan Manavoğlu, ardından '2103' numaralı sandıkta oyunu kullandı. Manavoğlu, oy kullanma sürecinin sükunet içerisinde devam etmesinin memnuniyet verici olduğunu belirtti ve seçimlerin ülkeye ve millete hayırlı olmasını diledi.
Kahramanmaraş'ta depremde hayatını kaybedenlerin bulunduğu Şazibey Mahallesi'nde oy kullanma işlemi devam ediyor. Depremzedeler, yerel yöneticilerini seçmek için sandık başına gitti. Oy sayımı ise 16.00'da tamamlanacak.
Kayseri'nin Bünyan ilçesinde yaşayan bir çiftçi, ahırındaki 150 küçükbaş hayvanın kaybolduğunu jandarmaya bildirdi. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, dron kullanarak yapılan arama çalışmaları sonucunda kaybolan hayvanların yerini tespit etti. Hayvanlar, jandarma tarafından sahibine teslim edildi.
Bingöl'ün Solhan ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı. Hafif ticari araç kontrolden çıkarak takla attı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.
Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde gerçekleştirilen operasyonda, sahte tarihi eser ve altın görünümü verilmiş malzemeler ele geçirildi. 2 şüpheli ise jandarmadaki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edildi.
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı ve CHP'nin Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mansur Yavaş, oy kullanmak için geldiği okulda basın mensuplarına yaptığı açıklamada, seçimlerin sonucu hakkında hiçbir tereddütlerinin olmadığını belirterek, akşam saatlerinde belediyenin bahçesinde buluşacaklarını söyledi.
Trabzon, Ordu, Giresun, Rize, Artvin, Gümüşhane ve Bayburt'ta seçmenler, 5 yıl boyunca görev yapacak yerel yöneticileri seçmek için sandık başına gitti. Trabzon'da 31 Mart 2024 Mahalli İdareler Genel Seçimleri için seçmenler oy kullanıyor. Ordu'da 604 bin 851 seçmen, Giresun'da 361 bin 334 seçmen, Rize'de 260 bin 451 seçmen, Artvin'de 135 bin 225 seçmen, Gümüşhane'de 106 bin 625 seçmen ve Bayburt'ta 59 bin 563 seçmen oy kullanacak.
Bayburt'un Merkeze bağlı Balca köyünde muhtarlık seçimiyle ilgili çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Kavga sırasında darp sonucu yaralanan Talip Yıldırım, Bayburt Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Olay yerine jandarma ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.
Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, eşiyle birlikte Kültür Kurumu İlköğretim okulunda oyunu kullandı. Gençler alkışlarla destek verdi.
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