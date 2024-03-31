Macaristan'ın Pecs kentinde dev Paskalya yumurtası sergileniyor - Son Dakika
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Macaristan'ın Pecs kentinde dev Paskalya yumurtası sergileniyor

PECS, 31 Mart (Xinhua) -- Macaristan'ın Pecs kentindeki ana meydanda sergilenen iki metre boyundaki Paskalya yumurtası, 30 Mart 2024. (Fotoğraf: Attila Volgyi/Xinhua)

31.03.2024 11:49  Güncelleme: 11:50
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PECS, 31 Mart (Xinhua) -- Macaristan'ın Pecs kentindeki ana meydanda sergilenen iki metre boyundaki Paskalya yumurtası, 30 Mart 2024. (Fotoğraf: Attila Volgyi/Xinhua)

Kaynak: Xinhua

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Son Dakika Güncel Macaristan'ın Pecs kentinde dev Paskalya yumurtası sergileniyor - Son Dakika

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