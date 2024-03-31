Macaristan'ın Pecs kentinde dev Paskalya yumurtası sergileniyor

Trabzon, Ordu, Giresun, Rize, Artvin, Gümüşhane ve Bayburt'ta yerel seçimler başladı

Trabzon, Ordu, Giresun, Rize, Artvin, Gümüşhane ve Bayburt'ta seçmenler, 5 yıl boyunca görev yapacak yerel yöneticileri seçmek için sandık başına gitti. Trabzon'da 31 Mart 2024 Mahalli İdareler Genel Seçimleri için seçmenler oy kullanıyor. Ordu'da 604 bin 851 seçmen, Giresun'da 361 bin 334 seçmen, Rize'de 260 bin 451 seçmen, Artvin'de 135 bin 225 seçmen, Gümüşhane'de 106 bin 625 seçmen ve Bayburt'ta 59 bin 563 seçmen oy kullanacak.