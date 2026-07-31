Macaristan Nükleer Santral Krizi - Son Dakika
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Macaristan Nükleer Santral Krizi

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Tuna Nehri'ndeki su seviyesi düşüyor, Paks Nükleer Santrali kapanma riskiyle karşı karşıya.

Macaristan Başbakanı Peter Magyar, Tuna Nehri'ndeki su seviyesinin rekor düzeyde düşmesi nedeniyle ülkedeki tek nükleer enerji santralinin birkaç gün içinde tamamen durdurulabileceğini ve bunun bir enerji krizine yol açabileceğini bildirdi.

Magyar, sosyal medya hesaplarından yayımladığı görüntülü mesajda, Tuna Nehri'nden sağlanan soğutma suyunun yetersiz kalması nedeniyle 44 yıldır faaliyet gösteren Paks Nükleer Güç Santrali'nin tarihinde ilk kez tamamen kapatılabileceğini söyledi.

Hükümetin acil durum önlemleri hazırladığını belirten Magyar, koşulların düzelmemesi halinde enerji krizinin erken başlayabileceği konusunda uyarıda bulundu.

Magyar, daha ağır sonuçların önüne geçilebilmesi için koordineli hareket edilmesi ve enerji tüketiminde gönüllü tasarruf yapılması çağrısı yaparak, nükleer santralin durdurulması ve sıcak hava dalgası nedeniyle pazartesi gününe kadar kritik bir durumla karşı karşıya kalabileceklerini aktardı.

24 ila 72 saatte tamamen durdurulması kaçınılmaz

Paks Nükleer Güç Santrali'nin işletmecisi tarafından yapılan açıklamada da su seviyesinin kritik düzeyde düşük kalmaya devam etmesi halinde santraldeki üretimin, gelecek 24 ila 72 saatte tamamen durdurulmasının kaçınılmaz hale gelebileceği bildirildi.

Macaristan'ın elektrik üretiminin yaklaşık yarısını karşılayan ülkedeki tek nükleer santralde üretim, halihazırda kapasitesinin yüzde 50'sinin altına düşürüldü.

"Avrupa'nın en uzun 2. nehri olan" ve 10 ülkenin sınırlarından geçerek Karadeniz'e dökülen Tuna Nehri'nin su seviyesi, Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de 28 Temmuz'da 30 santimetreye düşerek şehirde şimdiye kadar ölçülen en düşük seviyeye gerilemişti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Macaristan Nükleer Santral Krizi - Son Dakika

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