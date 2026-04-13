Macaristan Seçimini Tisza Partisi Kazandı

Üye Girişi
Son Dakika Logo

13.04.2026 17:24
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Peter Magyar, yeni hükümetin mayıs başında toplanmasını isteyerek reform ve bağımsızlık vurgusu yaptı.

Macaristan'da resmi olmayan sonuçlara göre seçimi kazanan Saygı ve Özgürlük Partisinin (Tisza) lideri Peter Magyar, zaman kaybına yer olmadığını belirterek, yeni parlamentonun mayıs ayı başında mümkün olan en kısa sürede toplanması çağrısında bulundu.

Magyar, başkent Budapeşte'de düzenlediği basın toplantısında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

Hukukun üstünlüğünü yeniden tesis etmek ve hükümet yapılarını daha bağımsız hale getirerek yolsuzlukla mücadele edebilecek şekilde reform yapmak sözü veren Magyar, kamu sağlığı, çevre koruma ve eğitim gibi alanlardaki acil sorunları ele almak üzere yeni bakanlıklar kurulacağını söyledi.

Seçim sonuçlarının en geç 4 Mayıs'a kadar kesinleşeceğini belirten Magyar, yurt dışından gelecek ek oyların partisinin kazandığı sandalye sayısını daha da artırabileceğini kaydetti.

Magyar, yeni bir hükümet kurmak üzere parlamentoyu mayıs ayı başında mümkün olan en kısa sürede toplaması konusunda Cumhurbaşkanı'na çağrıda bulundu.

Macaristan'ın Avrupa Birliği (AB) içinde yapıcı ortak haline geleceğini söyleyen Magyar, AB içinde uzlaşmaya dayalı kararlara katkı sağlamaya hazır olduğunu ve Avrupa'nın güçlü sese sahip olmasını istediğini ifade etti.

Başka ülkelerin iç işlerine müdahale etmekten kaçınacaklarına dikkati çeken Magyar, "Tüm ülkelerden de Macaristan için aynısını talep ediyoruz." diye konuştu.

Magyar, konuşmasında Macar halkının kararını saygıyla kabul ettikleri için Rusya ve Çin'e de teşekkür etti.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in kendisini araması durumunda telefonu açacağını belirten Magyar, "Bunun olacağını sanmıyorum." dedi.

Yüzde 96'sı açılan sandıklara göre Tisza seçimi yüzde 53'le önde götürüyor

Macaristan Ulusal Seçim Ofisinin (NVI) verilerine göre, sandıkların yaklaşık yüzde 99'u açıldı.

İlk sonuçlara göre Tisza yaklaşık yüzde 52 ile öndeyken Başbakan Viktor Orban'ın liderliğindeki Fidesz yüzde 38'de kaldı.

Bu sonuçlara göre 199 sandalyeli Meclis'in 138 sandalyesini Magyar liderliğindeki Tisza partisi kazanıyor.

Fidesz 55 sandalyede kalırken, seçim barajını aşarak Meclis'e girmesi beklenen üçüncü parti mi Hazank, 6 milletvekilliği elde ediyor.

Meclis'te en az 100 milletvekiline ulaşan parti veya liste hükümeti kurabilecek. Anayasal çoğunluk için ise 133 sandalye gerekiyor.

Orban, İsrail'den güçlü destek almıştı

Budapeşte'de düzenlenen Muhafazakar Siyasi Eylem Konferansı'na (CPAC) video mesajla katılan İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Orban'ın "güvenlik, emniyet ve istikrarı" temsil ettiğini belirterek, seçimlerde ona desteğini açıklamıştı.

Netanyahu, ülkede seçim kampanyaları sürerken Macar basınına yaptığı açıklamada da Orban'ın "İslam karşıtı" politikalarını överek diğer Avrupalı liderleri bu konuda zayıf kalmakla eleştirmişti.

İsrail basını, Orban'ın, AB içinde İsrail'e en güçlü destek veren lider olduğuna ve Gazze'deki soykırım nedeniyle AB yaptırımlarına hedef olmaması için çabaladığına işaret ederek, Macaristan seçimlerini Magyar'ın kazanması halinde İsrail'in AB içindeki en son savunma hattının da düşeceği uyarısı yapmıştı.

Avrupa'nın farklı ülkelerinden aşırı sağ partilerin liderleri de Orban'a destek açıklamalarında bulunmuştu.

Kaynak: AA

Macaristan, Güncel, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.04.2026 17:46:27. #.0.5#
SON DAKİKA: Macaristan Seçimini Tisza Partisi Kazandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.