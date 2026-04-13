Macaristan Seçimini Tisza Partisi Kazandı

Macaristan'da resmi olmayan sonuçlara göre seçimi kazanan Saygı ve Özgürlük Partisinin (Tisza) lideri Peter Magyar, zaman kaybına yer olmadığını belirterek, yeni parlamentonun mayıs ayı başında mümkün olan en kısa sürede toplanması çağrısında bulundu.

Magyar, başkent Budapeşte'de düzenlediği basın toplantısında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

Hukukun üstünlüğünü yeniden tesis etmek ve hükümet yapılarını daha bağımsız hale getirerek yolsuzlukla mücadele edebilecek şekilde reform yapmak sözü veren Magyar, kamu sağlığı, çevre koruma ve eğitim gibi alanlardaki acil sorunları ele almak üzere yeni bakanlıklar kurulacağını söyledi.

Seçim sonuçlarının en geç 4 Mayıs'a kadar kesinleşeceğini belirten Magyar, yurt dışından gelecek ek oyların partisinin kazandığı sandalye sayısını daha da artırabileceğini kaydetti.

Magyar, yeni bir hükümet kurmak üzere parlamentoyu mayıs ayı başında mümkün olan en kısa sürede toplaması konusunda Cumhurbaşkanı'na çağrıda bulundu.

Macaristan'ın Avrupa Birliği (AB) içinde yapıcı ortak haline geleceğini söyleyen Magyar, AB içinde uzlaşmaya dayalı kararlara katkı sağlamaya hazır olduğunu ve Avrupa'nın güçlü sese sahip olmasını istediğini ifade etti.

Başka ülkelerin iç işlerine müdahale etmekten kaçınacaklarına dikkati çeken Magyar, "Tüm ülkelerden de Macaristan için aynısını talep ediyoruz." diye konuştu.

Magyar, konuşmasında Macar halkının kararını saygıyla kabul ettikleri için Rusya ve Çin'e de teşekkür etti.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in kendisini araması durumunda telefonu açacağını belirten Magyar, "Bunun olacağını sanmıyorum." dedi.

Yüzde 96'sı açılan sandıklara göre Tisza seçimi yüzde 53'le önde götürüyor

Macaristan Ulusal Seçim Ofisinin (NVI) verilerine göre, sandıkların yaklaşık yüzde 99'u açıldı.

İlk sonuçlara göre Tisza yaklaşık yüzde 52 ile öndeyken Başbakan Viktor Orban'ın liderliğindeki Fidesz yüzde 38'de kaldı.

Bu sonuçlara göre 199 sandalyeli Meclis'in 138 sandalyesini Magyar liderliğindeki Tisza partisi kazanıyor.

Fidesz 55 sandalyede kalırken, seçim barajını aşarak Meclis'e girmesi beklenen üçüncü parti mi Hazank, 6 milletvekilliği elde ediyor.

Meclis'te en az 100 milletvekiline ulaşan parti veya liste hükümeti kurabilecek. Anayasal çoğunluk için ise 133 sandalye gerekiyor.

Orban, İsrail'den güçlü destek almıştı

Budapeşte'de düzenlenen Muhafazakar Siyasi Eylem Konferansı'na (CPAC) video mesajla katılan İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Orban'ın "güvenlik, emniyet ve istikrarı" temsil ettiğini belirterek, seçimlerde ona desteğini açıklamıştı.

Netanyahu, ülkede seçim kampanyaları sürerken Macar basınına yaptığı açıklamada da Orban'ın "İslam karşıtı" politikalarını överek diğer Avrupalı liderleri bu konuda zayıf kalmakla eleştirmişti.

İsrail basını, Orban'ın, AB içinde İsrail'e en güçlü destek veren lider olduğuna ve Gazze'deki soykırım nedeniyle AB yaptırımlarına hedef olmaması için çabaladığına işaret ederek, Macaristan seçimlerini Magyar'ın kazanması halinde İsrail'in AB içindeki en son savunma hattının da düşeceği uyarısı yapmıştı.

Avrupa'nın farklı ülkelerinden aşırı sağ partilerin liderleri de Orban'a destek açıklamalarında bulunmuştu.