Macaristan ve Çin, Medeniyetler Arası Etkileşim ve Karşılıklı Öğrenme Merkezi'ni Açtı

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ÇEKİM TARİHİ: 10 Haziran 2024

Açılış töreninden çeşitli görüntüler

Macaristan ve Çin temsilcileri, Pazartesi günü Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de Çin-Macaristan Medeniyetler Arası Etkileşim ve Karşılıklı Öğrenme Ortak Araştırma Merkezi'nin açılışını gerçekleştirdi.

Merkez, Macaristan'ın Eotvos Lorand Üniversitesi (ELTE) ve Çin'in Renmin Üniversitesi tarafından kuruldu.

ELTE Rektör Yardımcısı Imre Hamar, ELTE rektörü adına yaptığı konuşmada yeni merkezin işbirliğini geliştirmedeki önemine dikkat çekti.

Merkezin "yükseköğretim kurumlarında ne için çalıştıklarını ifade ettiğini" söyleyen rektör yardımcısı sözlerini şöyle sürdürdü: "Hepimiz toplumların, kültürlerin ve medeniyetin geleceğine büyük katkıda bulunmak istiyoruz."

Hamar, geçtiğimiz Kasım ayında 100. yıldönümünü kutlayan ELTE'deki Çin Araştırmaları Bölümü'nün tarihi önemine ve mevcut büyümesine de dikkat çekti.

Çin'in Macaristan Büyükelçisi Gong Tao ise iki üniversitenin Asya ve Avrupa medeniyetleri arasındaki etkileşimleri ve karşılıklı öğrenmeyi daha da teşvik etmek, Çin ve Macaristan arasındaki dostane işbirliğinin gelişmesini desteklemek ve Çin ile Orta ve Doğu Avrupa ülkeleri arasındaki kültürel ve akademik etkileşimlerin derinleşmesine katkıda bulunmak için güçlerini birleştireceğini söyledi.

Çin Renmin Üniversitesi Rektörü Lin Shangli araştırma merkezinin yardımıyla Renmin Üniversitesi'nin ELTE ile derinlemesine bir işbirliği gerçekleştirerek Çin ve Macaristan arasındaki akademik alışverişi daha da ilerleteceğini söyledi.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Budapeşte'den bildiriyor. (XHTV)