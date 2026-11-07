Macklemore, Özgür Filistin Turnesi'ne kapılarını kapatan 9 ABD'li arenayı sıraladı - Son Dakika
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Macklemore, Özgür Filistin Turnesi'ne kapılarını kapatan 9 ABD'li arenayı sıraladı

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Ed Sheeran'ın turnesinden çıkarılan Macklemore, 'Özgür Filistin Turnesi'nin 9 büyük ABD'li konser arenası tarafından reddedildiğini açıkladı. Rapçi, arenaların uygun tarihler sunduğunu ancak turun Filistin'e destek sağlayacağı öğrenilince kapılarını kapattığını söyledi.

Filistin'e destek açıklamaları nedeniyle İngiliz şarkıcı Ed Sheeran'ın turnesinden çıkarılan ABD'li rapçi Macklemore, gelirini Filistin halkını savunan kuruluşlara bağışlayacağı "Özgür Filistin Turnesi"nin, 9 büyük ABD'li konser arenası tarafından reddedildiğini açıkladı.

Sosyal medya platformu Instagram üzerinden açıklama yapan Macklemore, "Özgür Filistin Turnesi"nin ABD arenaları tarafından reddedilmesi konusunda detayları paylaştı.

Macklemore; Madison Square Garden, Prudential Center, Barclays Center, UBS Arena, Intuit Dome, Kia Forum, Crypto.com Arena, Chase Center ve Climate Pledge Arena'nın "Özgür Filistin Turnesi"ne ev sahipliği yapmayı reddettiğini belirtti.

Dublin, Paris ve Londra kapsamında yapılan turnenin ABD ayağının olmasının da planlandığını kaydeden Macklemore, bu konser salonlarının başta kendilerine uygun tarihler sunduklarını ancak turun Filistin'e destek sağlayacağının öğrenilmesinin ardından "kapıların tamamen kapatıldığını" söyledi.

Macklemore, "20 yıllık tur deneyiminde böyle bir şeyle asla karşılaşmamıştım." ifadesini kullandı.

Eğlence sektöründeki nüfuzlu isimlerin, Filistin'i açıkça destekleyen sanatçıları susturmaya çalıştığını iddia eden Macklemore, karşılaştığı aksiliklere rağmen Filistin için yardım konserleri düzenlemeye devam edeceğinin sözünü verdi.

Macklemore, "Özgür Filistin Turnesi"nin son konserini 31 Ekim'de İngiltere'nin başkenti Londra'da vermişti.

Macklemore Filistin'e desteğini birçok kez dile getirmişti

Grammy ödüllü ABD'li rapçi Macklemore, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarının başladığı 2023'ten bu yana Filistin'e desteğini birçok kez kamuoyu önünde dile getirmişti.

Macklemore, Gazze'ye destek amacıyla Filistinli sanatçılarla hazırladığı "Hind's Hall 2" şarkısının gelirlerini İsrail'in asılsız iddialarla hedef aldığı Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansına (UNRWA) bağışlamıştı.

Filistin'e desteği dolayısıyla Macklemore, Sheeran'ın ABD turnesindeki konser programından çıkarılmış, kararın arkasında ise ABD'li milyarder Robert Kraft'ın olduğu ortaya çıkmıştı.

İsrail yanlısı çeşitli kuruluşlara finansal destek sağlayan Kraft, sahibi olduğu Gillette Stadyumu'nda Macklemore'un sahne almasına karşı çıktığını belirterek, şarkıcının son dönemdeki performanslarında "antisemitik söylemlerde" bulunduğunu öne sürmüştü.

Kaynak: AA
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