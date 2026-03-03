Macky Sall, BM Genel Sekreterliği için Aday Oldu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Macky Sall, BM Genel Sekreterliği için Aday Oldu

03.03.2026 06:39
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Eski Senegal Cumhurbaşkanı Macky Sall, BM Genel Sekreterliği adaylığı için resmi başvurusunu yaptı.

Senegal'in eski Cumhurbaşkanı Macky Sall, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreterliği için resmen adaylık başvurusunda bulundu.

Yerel basında çıkan haberlere göre, Sall'ın adaylığına ilişkin belge, Burundi'nin BM Daimi Temsilcisi Zephyrin Maniratanga tarafından BM Genel Kurul Başkanı Annalena Baerbock'a iletildi.

Sall'in, Afrika Birliği (AfB) Dönem Başkanlığını üstlenen Burundi'nin Devlet Başkanı Evariste Ndayishimiye tarafından aday gösterilmesi ise dikkati çekti.

Eski cumhurbaşkanının adaylığının, şubatta AfB'nin Addis Ababa'da düzenlenen 39. olağan zirvesinde kulislerde tartışıldığı basına yansımış ancak birlik tarafından resmi bir karar alınmamıştı.

Rotasyon ilkesi kapsamında Afrikalı bir adayın şansının düşük olduğu değerlendirmesi yapılıyor.

Şili, Brezilya ve Meksika tarafından desteklenen eski Şili Devlet Başkanı Michelle Bachelet ile Aralık 2019'dan bu yana Uluslararası Atom Enerjisi Ajansının (UAEA) Genel Direktörlüğünü yürüten ve adaylığı Arjantin tarafından sunulan Rafael Mariano Grossi'nin en güçlü adaylar olduğu belirtiliyor.

Sall'in, görev süresi 2026 sonunda dolacak BM Genel Sekreteri Portekizli Antonio Guterres'in koltuğuna oturabilmesi için öncelikle Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinden (BMGK) onay alması gerekiyor.

BMGK, 15 üyeden en az 9'unun nitelikli çoğunluğuyla karar alırken, beş daimi üyeden hiçbirinin veto hakkını kullanmaması şartı aranıyor.

Bu aşamayı geçen ismin adaylığı ise Genel Kurul'da alkışlarla onaylanıyor.

2012'den 2024'e kadar cumhurbaşkanlığı koltuğuna oturan Sall, kendisine muhalif Bassirou Diomaye Faye'ın cumhurbaşkanı seçilmesiyle ülkesini terk ederek Fas'a yerleşmişti.

Kaynak: AA

Senegal, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Macky Sall, BM Genel Sekreterliği için Aday Oldu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
ABD’ye ait savaş uçağı Kuveyt’te düştü ABD'ye ait savaş uçağı Kuveyt'te düştü
Türkiye-İran sınır kapılarında günübirlik yolcu geçişleri durduruldu Türkiye-İran sınır kapılarında günübirlik yolcu geçişleri durduruldu
Süper maç 2 kere geriye düştüler ama 3 puanı söküp aldılar Süper maç! 2 kere geriye düştüler ama 3 puanı söküp aldılar
İran’da kritik akşam Yetkililer saat verdi İran'da kritik akşam! Yetkililer saat verdi
ABD-İsrail, İran’da nükleer tesisi vurdu ABD-İsrail, İran'da nükleer tesisi vurdu
Savaşa girdikleri ilk gün komutanlarını kaybettiler Savaşa girdikleri ilk gün komutanlarını kaybettiler

06:41
İran: Dubai’de ABD askerlerinin toplandığı yeri vurduk, 40 tanesi öldü
İran: Dubai'de ABD askerlerinin toplandığı yeri vurduk, 40 tanesi öldü
06:22
İran’dan son dakika mesajı “ABD her şeyi itiraf etti“ diyerek duyurdular
İran'dan son dakika mesajı! "ABD her şeyi itiraf etti" diyerek duyurdular
05:40
Netanyahu: Sonsuz bir savaşta değiliz
Netanyahu: Sonsuz bir savaşta değiliz
05:28
Trump: İran’a kara saldırısına gerek kalmayacak
Trump: İran'a kara saldırısına gerek kalmayacak
05:15
Savaşta 4. gün İran, Katar ve BAE’deki ABD üslerini füzelerle vurdu
Savaşta 4. gün! İran, Katar ve BAE'deki ABD üslerini füzelerle vurdu
03:00
Orta Doğu’da tırmanan gerilim küresel piyasaları sarstı
Orta Doğu'da tırmanan gerilim küresel piyasaları sarstı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.03.2026 07:02:46. #.0.5#
SON DAKİKA: Macky Sall, BM Genel Sekreterliği için Aday Oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.