Macron, 2024 Paris Olimpiyatları öncesinde Ulusal Meclisi feshetme kararını savundu

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Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, 2024 Paris Olimpiyatları öncesinde Ulusal Meclisi feshetme kararını savunarak, bunun olimpiyatlara "zarar vermediğini" bildirdi.

Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Fransız spor gazetesi L'Equipe'e verdiği röportajda, ülkesinin ev sahipliği yaptığı 2024 Paris Olimpiyatları'na ilişkin değerlendirmede bulundu.

Macron, 26 Temmuz'da başlayan ve dün kapanışı yapılan olimpiyatlarda, "kaybeden tek şeyin yenilgi ruhu olduğunu" söyledi.

"Hem organizasyon hem de spor açısından Olimpiyatlara inanmayan herkes yanıldı." ifadelerini kullanan Macron, Hristiyanlığa saygısızlık yapıldığı gerekçesiyle dini otoriteler tarafından eleştirilen açılış töreninin ise "olağanüstü" olduğunu söyledi.

Macron, "Açılış töreni olağanüstüydü çünkü cesaretle ve Fransız ruhuyla doluydu." dedi.

Paris Olimpiyatları'nın "bir organizasyon başarısı" olduğunu vurgulayan Macron, uluslararası etkinlik için görev yapan organizasyon komitesini, güvenlik güçlerini ve 45 bin gönüllü çalışanı takdir ettiğini belirtti.

Macron, Fransız sporcuları da 16 şampiyonluk ile rekor sayıda altın madalya kazandıkları ve ülkenin Olimpiyatları ilk 5'te bitirmesini sağladıkları için tebrik etti.

Olimpiyat öncesi Ulusal Meclisi fesih kararını savundu

Paris 2024 Olimpiyatlarından önce Ulusal Meclisi feshederek erken seçime gitme kararı alan ve olimpiyat sürecinde Fransa'yı hükümetsiz bıraktığı için eleştirilen Macron, erken seçim kararını savundu.

Erken seçime giderek siyasi durumu netleştirmenin "çok daha sorumlu bir davranış olduğunu" belirten Macron, bu kararının, olimpiyat organizasyonuna "zarar vermediğini" dile getirdi.

Öte yandan Macron birkaç gün içinde yeni hükümetin belirleneceğini açıkladı.

Fransa'da son 3 seçimdir oylarını artırmaya devam eden aşırı sağcı Ulusal Birlik (RN) partisinin, en son 9 Haziran'daki Avrupa Parlamentosu (AP) seçimlerinde yüzde 31,4 oy alarak en yakın rakibi olan Macron'un partisi Rönesans'ı ikiye katlaması üzerine Fransa Cumhurbaşkanı, 9 Haziran gecesi Meclisi feshederek 30 Haziran-7 Temmuz'da erken seçime gitme kararı almıştı.