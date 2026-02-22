Macron, ABD'den Yaptırımları Kaldırmasını İstedi - Son Dakika
Macron, ABD'den Yaptırımları Kaldırmasını İstedi

22.02.2026 12:29
Fransa Cumhurbaşkanı Macron, ABD Başkanı Trump'tan iki Fransız'a yönelik yaptırımların kaldırılmasını talep etti.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, ABD Başkanı Donald Trump'tan Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM) üyesi Fransız yargıç Nicolas Guillou ile eski Fransa Maliye Bakanı ve eski Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Üyesi Thierry Breton'a uygulanan yaptırımların kaldırılmasını talep etti.

La Tribune Dimanche'un haberine göre, Macron şubat ortalarında iki Fransız vatandaşına yönelik ABD yaptırımlarının ve kısıtlamalarının kaldırılması için Trump'a mektup yazdı.

Macron, mektubunda, "Yönetiminizin bu kararını tekrar gözden geçirmenizi ve Nicolas Guillou ile Thierry Breton'a haksız yere uygulanan yaptırımları kaldırmanızı talep ediyorum." ifadelerini kullandı.

Breton'a karşı uygulanan yaptırımların "Avrupa düzenlemelerinin özerkliğini baltaladığını ve yanlış analizlere dayandığını" belirten Macron, "Avrupa dijital düzenlemelerinin sınır ötesi etkisinin olmadığını ve Birlik topraklarında tüm şirketlere ayrım gözetmeksizin uygulandığını" hatırlattı.

Macron, Fransız yargıç Guillou'ya yönelik yaptırımların Uluslararası Ceza Mahkemesinin yargı yetkisini baltaladığını da vurguladı.

ABD yönetimi, 20 Ağustos 2025'te Guillou'nun da aralarında bulunduğu UCM üyesi bazı yargıç ve savcı yardımcılarını "İsrail aleyhindeki tutumları" nedeniyle yaptırım listesine aldığını açıklamıştı. UCM, ABD'nin bu kararını "bağımsız adalet kurumuna yönelik açık saldırı" olarak nitelendirmişti.

ABD Dışişleri Bakanlığı ayrıca "Amerikalıların görüşlerinin sansürlenmesi için dijital platformlara baskı uyguladıkları" iddiasıyla 5 kişiye vize kısıtlaması getirmişti.

Vize kısıtlamaları getirilenler arasında eski AB Komisyonu Üyesi Thierry Breton, Dijital Nefretle Mücadele Merkezi Başkanı Imran Ahmed, Küresel Dezenformasyon Endeks Başkanı Clare Melford, Almanya merkezli sivil toplum kuruluşu HateAid'in yöneticileri Anna-Lena von Hodenberg ve Josephine Ballon yer almıştı.

Geçmişte Fransa Maliye Bakanı olarak da görev yapan Breton, 2019-2024 yıllarında AB Komisyonunda katı dijital kuralların şekillendirilmesinde öncü rol oynamıştı.

Kaynak: AA

