Fransa Cumhurbaşkanı Macron, AP seçimlerinde aşırı sağın zaferi üzerine erken seçim kararı aldı - Son Dakika
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Fransa Cumhurbaşkanı Macron, AP seçimlerinde aşırı sağın zaferi üzerine erken seçim kararı aldı

Fransa Cumhurbaşkanı Macron, AP seçimlerinde aşırı sağın zaferi üzerine erken seçim kararı aldı

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, aşırı sağın açık farkla ilk sırada çıkması üzerine Avrupa Parlamentosu'nu feshederek erken genel seçim kararı aldı. Ulusal Birlik Partisi'nin yüzde 31,50'lik oranla birinci olduğu seçimlerde Macron'un partisi Rönesans yüzde 15,2'lik oranla ikinci oldu. Macron, sonuçları kabul ederek 30 Haziran - 7 Temmuz tarihlerinde erken seçime gidileceğini duyurdu.

09.06.2024 23:05
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Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Avrupa Parlamentosu (AP) seçimlerinde ülkesinde aşırı sağın açık farkla ilk sırada çıkması üzerine parlamentoyu feshederek erken genel seçim kararı aldı

Fransa'da AP seçimlerinde aşırı sağcı Ulusal Birlik Partisi (RN) yüzde 31,50'lik oranla ve açık ara farkla ilk sırayı alırken, Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un partisi Rönesans yüzde 15,2'lik oranla ikinci oldu.

Partisinin açık farkla yenilgiye uğramasının ardından açıklamalarda bulunan Macron, sonuçların "Avrupa'yı savunan partiler için iyi olmadığını" kabul etti ve 30 Haziran - 7 Temmuz tarihlerinde erken seçime gidileceğini duyurdu.

"Oylamayla, parlamenter geleceğimizin seçimini yeniden size vermeye karar verdim. O yüzden bu akşam Ulusal Meclisi feshediyorum." diyen Macron, kabinesini bu gece yerel saat ile 22.00'de toplayacak.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Fransa Cumhurbaşkanı Macron, AP seçimlerinde aşırı sağın zaferi üzerine erken seçim kararı aldı - Son Dakika

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