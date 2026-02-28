Macron BMGK'yi Acil Toplantıya Çağırdı - Son Dakika
28.02.2026 15:52
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, ABD ve İsrail'in İran'a saldırılarının ardından, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyini (BMGK) acil toplantıya çağırdığını açıkladı.

Macron, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamada, "ABD, İsrail ve İran arasında savaşın patlak vermesi, uluslararası güvenlik ve barış için ciddi sonuçlar taşıyor." ifadesini kullandı.

Bu kritik anda, Fransa toprakları, vatandaşları ve Fransa'nın bölgedeki varlıklarının güvenliğini sağlamak için her türlü önlemin alındığını belirten Macron, Fransa'nın, talep edilmesi halinde "en yakın ortaklarını korumak için gerekli kaynakları seferber etmeye hazır olduğunu" bildirdi.

Bölgede gerilimin artmasının herkes için tehlikeli olduğunu, bunun durması gerektiğini vurgulayan Macron, şunları kaydetti:

"İran rejimi, bölgesel istikrarsızlaştırıcı faaliyetleri gibi nükleer ve balistik programlarına son vermek için iyi niyetle müzakereler yürütmekten başka seçeneği olmadığını anlamalıdır. Bu, tüm Orta Doğu'nun güvenliği için mutlaka gereklidir."

İran halkının kendi geleceğini özgür şekilde inşa etmesi gerektiğini belirten Macron, "rejimin yaptığı katliamların rejimi itibarsızlaştırdığını ve halka söz hakkı verilmesini zorunlu kıldığını" dile getirerek, "Ne kadar erken o kadar iyi." ifadesini kullandı.

Macron, ayrıca uluslararası sorumlulukları gereği Fransa'nın BMGK'ye acil toplanma çağrısı yaptığını bildirdi.

Kaynak: AA

