Macron, Cezayir ile İlişkilerin Yeniden Başlamasını Umuyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Macron, Cezayir ile İlişkilerin Yeniden Başlamasını Umuyor

Macron, Cezayir ile İlişkilerin Yeniden Başlamasını Umuyor
10.05.2026 22:24
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Cezayir ile ilişkilerin yeniden kurulması için umutlu olduğunu belirtti.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Cezayir ile ülkesi arasındaki ilişkilerin yeniden başlamasını umduğunu dile getirdi.

Macron, Kenya'da yaptığı basın toplantısında, Fransa ve Cezayir arasındaki ilişkileri değerlendirdi.

Fransa Savunma Bakanlığı nezdinde Devlet Bakanı Alice Rufo'nun Cezayir'e bu hafta yaptığı ziyaretin, iki ülke arasındaki ilişkilerin yeniden başlamasını sağlayacağını umduğunu dile getiren Macron, son aylarda iç politikayla ilgili tutumların iki ülkeye çok fazla zarar verdiğini kaydetti.

Macron, Fransızların çıkarlarını savunmanın görevi olduğunu ve bu kapsamda Cezayir ile Fransa arasında barışçıl ve yapıcı bir ilişkinin yeniden kurulması gerektiğini belirterek, "Bu ilişki her iki taraf için de saygılı olmalı ve her konuda çözüm bulunmasını sağlamalı." dedi.

Emmanuel Macron, Cezayir ile insani, göç, güvenlik, ekonomik ve bölgesel konularda sorumlu çözümlere varmak istediklerini dile getirdi.

Rufo, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, Macron'un mektubunu Cezayir Cumhurbaşkanı Abdulmecid Tebbun'a ilettiğini belirtti.

Tebbun ile yapıcı bir görüşme gerçekleştirdiklerini dile getiren Rufo, "Amacımız, hafıza, güvenlik ve savunmanın yanı sıra göç ve yargı alanlarındaki işbirliğini yeniden başlatmak." ifadesini kullandı.

Rufo, Macron'un talimatıyla, 8 Mayıs Setif ve Guelma katliamlarını anmak üzere Cezayir'e gelmişti.

8 Mayıs'ta Setif'teki anma töreninin ardından yaptığı açıklamada Rufo, "Hakikat şu ki, 8 Mayıs 1945'te Fransa barbarlığa karşı zaferini kutlarken, aynı anda Setif, Guelma ve Kherrata'da trajik olaylar yaşanıyordu." ifadesini kullanmıştı.

Elysee Sarayı'ndan bu hafta yapılan açıklamada, Macron'un talimatıyla, Cezayir Büyükelçisi Stephane Romatet'nin 8 Mayıs Setif ve Guelma katliamlarını anmak üzere Rufo ile Cezayir'e gideceği bildirilmişti.

Büyükelçi Romatet'nin Cezayir'deki görevine geri döneceği belirtilen açıklamada, Macron'un Cezayir ile "geleceğe yönelik güvene dayalı ilişkiler kurmak" ve bu ülke ile "etkin diyaloğu" tesis etmek istediği vurgulanmıştı.

Sömürgeci Fransız güçleri tarafından 8 Mayıs 1945'te gerçekleştirilen katliamlarda 45 binden fazla Cezayirli öldürülmüştü.

Fransa ile Cezayir arasındaki ilişkiler son yıllarda gergin seyrediyordu

İki ülke arasında Fransız yetkililerin yıllardır iade etmeyi reddettiği Cezayir arşivi ve Paris'teki İnsan Müzesi'nde bulunan halk devrimi liderlerinin kafatasları, Fransa'nın 1960-1966 yıllarında Cezayir Çölü'nde gerçekleştirdiği nükleer denemelerin kurbanları için tazminat ödenmesi ve Bağımsızlık Savaşı (1954-1962) sırasında kaybolan 2 bin 200 kişinin akıbetinin açıklığa kavuşturulması gibi çözüm bekleyen tarihi konular bulunuyor.

Kaynak: AA

Dış Politika, Güvenlik, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Macron, Cezayir ile İlişkilerin Yeniden Başlamasını Umuyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
KKTC Ekonomi ve Enerji Bakanı Olgun Amcaoğlu: Genel kurul bir kardeşlik meselesi, bayrak ve milli değerler üzerinden tartışma olmaz KKTC Ekonomi ve Enerji Bakanı Olgun Amcaoğlu: Genel kurul bir kardeşlik meselesi, bayrak ve milli değerler üzerinden tartışma olmaz
Düzce’de rafting yapan kadın akıntıya kapılarak hayatını kaybetti Düzce'de rafting yapan kadın akıntıya kapılarak hayatını kaybetti
Doktorları bile şaşırtan vaka Kabızlık sandı ama karnı burnuna geldi Doktorları bile şaşırtan vaka! Kabızlık sandı ama karnı burnuna geldi
Piyasalarda barış umudu: Altın yükseldi, petrol çakıldı Piyasalarda barış umudu: Altın yükseldi, petrol çakıldı
Mersin’de genç adm araçta ölü bulundu Mersin'de genç adm araçta ölü bulundu
Sivas’ta akraba aileler arasında silahlı kavga: 1 ölü, 3 yaralı Sivas'ta akraba aileler arasında silahlı kavga: 1 ölü, 3 yaralı
İran’da büyük patlama sesi Vatandaşlar büyük korku yaşadı İran'da büyük patlama sesi! Vatandaşlar büyük korku yaşadı
Hürmüz Boğazı krizi piyasaları vurdu 1 milyar varillik petrol kaybı Hürmüz Boğazı krizi piyasaları vurdu! 1 milyar varillik petrol kaybı

22:30
1. Lig’e yükselen son takım belli oldu
1. Lig'e yükselen son takım belli oldu
22:03
Muhittin Böcek etkin pişmanlık başvurusu yaptı
Muhittin Böcek etkin pişmanlık başvurusu yaptı
21:55
Süper Lig devinden ayrıldı, gittiği takımı 903’te attığı golle şampiyon yaptı
Süper Lig devinden ayrıldı, gittiği takımı 90+3'te attığı golle şampiyon yaptı
21:41
Suriye’nin başkenti Şam’da şiddetli patlama: 5 yaralı
Suriye’nin başkenti Şam'da şiddetli patlama: 5 yaralı
21:39
Sorumsuzluğun da bu kadarı Şampiyonluğu kutlarken bebeklerini caddede unuttular
Sorumsuzluğun da bu kadarı! Şampiyonluğu kutlarken bebeklerini caddede unuttular
20:36
Ünlü oyuncu Onur Buldu ev sahibi olmak isterken nasıl dolandırıldığını anlattı
Ünlü oyuncu Onur Buldu ev sahibi olmak isterken nasıl dolandırıldığını anlattı
17:59
Trump’tan, İran’ın ABD teklifine verdiği yanıtın ardından ilk açıklama: Hedeflerimizi henüz tamamlamadık
Trump'tan, İran'ın ABD teklifine verdiği yanıtın ardından ilk açıklama: Hedeflerimizi henüz tamamlamadık
17:44
Destici: Emeklimize Kurban Bayramı’nda 10 bin lira ikramiye verelim
Destici: Emeklimize Kurban Bayramı'nda 10 bin lira ikramiye verelim
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.05.2026 22:46:35. #7.12#
SON DAKİKA: Macron, Cezayir ile İlişkilerin Yeniden Başlamasını Umuyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.