Macron'dan Hürmüz Boğazı Konferansı Açıklaması

13.04.2026 14:01
Macron, Hürmüz Boğazı'nda seyrüsefer özgürlüğü için çok uluslu bir konferans düzenleyecek.

(ANKARA) - Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, " Hürmüz Boğazı'na ilişkin önümüzdeki günlerde Birleşik Krallık ile birlikte, boğazda seyrüsefer özgürlüğünü yeniden tesis etmeyi amaçlayan barışçıl çok uluslu bir misyona katkı sunmaya hazır ülkelerle bir konferans düzenleyeceğiz" dedi.

Macron, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, ABD ve İsrail'in İran'a saldırısının ardından bölgede ortaya çıkan krizin ancak güçlü ve sürdürülebilir bir anlaşmayla çözülebileceğini vurguladı.

Fransa Cumhurbaşkanı Macron, şu ifadeleri kullandı:

" Orta Doğu'daki çatışmaya diplomatik yollarla hızlı bir şekilde güçlü ve kalıcı bir çözüm bulunması için hiçbir çabadan kaçınılmamalıdır. Böylesi bir çözüm, herkesin barış ve güvenlik içinde yaşayabilmesini sağlayacak sağlam bir çerçeve sunmalıdır."

Bu doğrultuda, temel tüm meseleler kalıcı çözümlerle ele alınmalıdır. Buna İran'ın nükleer ve balistik faaliyetleri, bölgedeki istikrarsızlaştırıcı eylemleri, Hürmüz Boğazı'nda serbest ve kesintisiz seyrüseferin mümkün olan en kısa sürede yeniden sağlanması ve Lübnan'ın egemenliği ve toprak bütünlüğüne tam saygı çerçevesinde yeniden barış yoluna dönmesinin sağlanması dahildir.

Fransa, çatışmanın ilk gününden bu yana yaptığı gibi üzerine düşeni tam olarak yerine getirmeye hazırdır.

Hürmüz Boğazı'na ilişkin olarak ise önümüzdeki günlerde Birleşik Krallık ile birlikte, boğazda seyrüsefer özgürlüğünü yeniden tesis etmeyi amaçlayan barışçıl çok uluslu bir misyona katkı sunmaya hazır ülkelerle bir konferans düzenleyeceğiz. Çatışmanın taraflarından ayrı, tamamen savunma amaçlı olan bu misyon, koşullar elverdiği anda konuşlandırılmak üzere planlanmaktadır."

Kaynak: ANKA

Hürmüz Boğazı, Dış Politika, Konferans, Orta Doğu, Diplomasi, Güvenlik, Güncel, Son Dakika

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
