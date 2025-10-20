Macron'dan Louvre Soygununa Yanıt - Son Dakika
Macron'dan Louvre Soygununa Yanıt

20.10.2025 01:16
Macron, Louvre'daki hırsızlık için 'tarihimize bir saldırı' dedi ve eserlerin bulunacağına söz verdi.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Louvre Müzesi'nden tarihi eser niteliğindeki 9 parça mücevherin çalınmasına ilişkin, "Tarihimize ve büyük bir sevgiyle sahiplendiğimiz mirasımıza yönelik bir saldırı." ifadesini kullandı.

Macron, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamada, dünyaca ünlü Louvre Müzesi'nde dün gerçekleşen hırsızlığa ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Paylaşımında, "Louvre'da gerçekleşen hırsızlık, tarihimize ve büyük bir sevgiyle sahiplendiğimiz mirasımıza yönelik bir saldırıdır." ifadesine yer veren Macron, çalınan eserlerin bulunacağını ve suçluların adalet önüne çıkarılacağını kaydetti.

Macron, "Paris savcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında, eserlere ulaşmak için her yerde her türlü önlem alınmaktadır." dedi.

Ocakta başlatılan "Yeni Rönesans Louvre" projesi kapsamında müze güvenliğinin güçlendirilmesinin planlandığını hatırlatan Macron, "Bu proje, hafızamızı ve kültürümüzü oluşturan eserlerin korunmasının ve muhafazasının güvencesi olacaktır." ifadesini kullandı.

Dünyaca ünlü Louvre Müzesi'nde dün gerçekleşen soygunda hırsızlar, kraliyet mücevherlerinin sergilendiği Apollo Galerisi'ne girmiş ve 9 parça tarihi eser niteliğindeki mücevheri çalmıştı.

Fransız gazetesi Le Parisien'in haberine göre çalınan mücevherlerden biri, kırık şekilde müzenin dışında bulunmuştu. Haberde, hırsızların kaçarken düşürdüğü sanılan parçanın III. Napolyon'un eşi İmparatoriçe Eugenie'nin tacı olduğu belirtilmişti.

Müze, soygun sonrasında kapatılmıştı.

Kaynak: AA

